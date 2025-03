Němci oklamali Italy! Kuriózní gól z rohu, klíčovou roli sehrál i patnáctiletý hrdina

Probíhala 36. minuta. Tim Kleindienst za stavu 1:0 pro domácí využil centr a jeho nebezpečný hlavičkový pokus musel nad břevno vytáhnout Gianluigi Donnarumma. Zkušený gólman se pak vydal pokárat své spoluhráče. A to se ukázalo jako velká chyba.

Italové totiž úplně přestali hrát. A Joshua Kimmich, hlavní aktér zápasu na německé straně, nepozornosti chytře využil. Rychle rozehrál rohový kop na zcela osamoceného Jamala Musialu, který míč z hranice malého vápna uklidil do odkryté sítě. Kuriózní gól platil, o ofsajd se totiž jednat nemohlo.

Kromě Kimmicha, který zapsal bilanci gólu a dvou asistencí, mělo utkání ještě jednoho nečekaného hrdinu. Podavače míčů Noela Urbaniacka, bez jehož pomoci by druhý gól nejspíš nepadnul.

Právě on totiž rychle zareagoval a Kimmichovi k rohovému praporku hodil míč. „Je to neuvěřitelné. Nikdy jsem nebyl součástí podobné situace,“ zářil patnáctiletý Noel. „S Kimmichem jsme se na sebe podívali a míč jsem mu hned hodil. Dvě nebo tři minuty na to mi rodiče psali, že jsem v televizi. Byl jsem v šoku, bylo to opravdu šílené,“ nemohl uvěřit tomu, co se stalo.

Po zápase se dočkal odměny. Kimmich mu přišel poděkovat, podepsal mu míč. A následovat by měl i dres.

Němci si tak i díky mladému hrdinovi zahrají semifinále Ligy národů. V něm se utkají s Portugalskem.