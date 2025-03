Čtete: Mise Amerika 2026, první start: úkol splněn, ale... Mnohem víc problémů, kredit patří jen dvěma hráčům

Za tři měsíce, až se národní tým sejde v červnovém okně k pokračování kvalifikace, si nikdo na extrémně utrápený sobotní večer nevzpomene. Zásadní jsou tři body do tabulky, a ty Česko v Hradci Králové silou vůle vydřelo. Jistě by bylo pro hráče i pro fanoušky lepší, kdyby Faeřané odjeli domů s výpraskem, v Malšovické Aréně se tleskalo báječným kombinacím a řadě krásných branek. Ale na to v sobotu jednoduše nebylo… Výsledek 2:1 je chudší, než předzápasové představy. Úkol je však splněn.