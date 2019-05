Selke (zatím) Česko reprezentovat nebude. Chce zabojovat v Německu | iSport.cz

"Měli jsme možnost se s Daviem potkat, s Jardou Šilhavým (trenérem reprezentace) jsme za ním zajeli. Závěr je takový, že pro tuto kvalifikaci Davie stoprocentně není téma. Ale je tady poměrně slušná šance, že v budoucnu by se mohl objevit v našich barvách," řekl novinářům reprezentační manažer Libor Sionko.

"Komplikace nejsou, ale Davie si vzal nějaký čas, za který chce zkusit ještě zabojovat, aby se dostal do výběru jiného. Říkal, že by chtěl ještě pro dobu této kvalifikace být případně k dispozici pro německý nároďák. Pakliže by se mu to nepodařilo, jsme velké téma," dodal Sionko.

O tom, že by Selke mohl změnit barvy národního týmu, se spekuluje od února. Útočník Herthy, kde je spoluhráčem českého záložníka Vladimíra Daridy, prošel mládežnickými reprezentacemi Německa, zahrál si i za olympijský výběr do 23 let, za A-tým však dosud nenastoupil.

Selkeho matka pochází z Lanškrouna a otec je původem z Etiopie. V uplynulé sezoně bundesligy nastoupil vytáhlý útočník ke 30 zápasům, ve kterých si připsal tři branky a devět asistencí.

Český celek vstoupil do evropské kvalifikace v březnu historickým debaklem 0:5 v Anglii. V červnu ho čeká domácí dvojzápas v Praze s Bulharskem a v Olomouci s Černou Horou. Kvalifikace vyvrcholí na podzim.