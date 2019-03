Reprezentace oslovila Němce Selkeho. Rozmýšlí se, řekl kouč Šilhavý | iSport.cz

"Prostřednictvím Vládi Daridy jsme Selkeho oslovili, on si vzal čas na rozmyšlenou a vzkázal, že nám dá vědět. Netlačíme na něho, ale v nejbližších dnech ho oslovíme oficiálně," řekl novinářům Šilhavý.

Čtyřiadvacetiletý Selke, jehož matka pochází z Lanškrouna a otec je původem z Etiopie, prošel mládežnickými reprezentacemi Německa a na předloňském evropském šampionátu do 21 let v Polsku nastoupil i proti českému celku. Zahrál si také za německý olympijský výběr do 23 let, za A-tým však dosud nenastoupil.

"Nevím o tom, že by nás trenér (Německa Joachim) Löw předběhl. Každopádně teď je to všechno v rovině, že si Davie Selke vzal čas na rozmyšlenou a potom nám dá vědět. Chápu, že je to pro něj složité rozhodování. Ale pro tenhle sraz by stejně bylo ještě složité všechno zařídit," uvedl Šilhavý.

Připustil, že zvažuje nominaci útočníka Kozáka, který po zimním příchodu do Liberce vstřelil v úvodním čtyřech jarních kolech ligy dvě branky. "Vnímáme ho určitě se vším respektem. Je to hráč, který má něco za sebou. Kvalitní útočník, koncový hráč. Teď začal hrát a určitě ho budeme vnímat jako potenciálního hráče pro nominaci," podotkl sedmapadesátiletý kouč.

O velkých změnách oproti vydařenému závěru Ligy národů na podzim neuvažuje. "Je to dlouhá doba od posledního srazu. S hráči jsme komunikovali - telefonem, mailem, jezdili jsme na zápasy. Za tu dobu byli někteří zranění a někteří pořád nejsou úplně fit. Čekáme poslední dny, že se někteří dají dohromady a budou k dispozici. Základ určitě budou tvořit hráči, kteří hráli Ligu národů. A uvidíme, nakolik to ovlivní ty zdravotní problémy," řekl Šilhavý, který převzal tým v průběhu podzimu po Karlu Jarolímovi a vyhrál s ním tři ze čtyř utkání.

Blížící se zápasy s Anglií a Brazílií už netrpělivě vyhlíží. "Troška nervozity tam samozřejmě je, ale nejdřív nás čeká zápas v Anglii. Ten bude těžký a důležitý. Až pak budeme myslet na Brazílii, i když její nominaci jsem si samozřejmě prohlédl. Myslím, že fanoušci jsou smutní, že Neymar chybí. Ale je tam celá řada skvělých fotbalistů a fanoušci si přijdou na své. Věřím, že v té konfrontaci s nimi nepropadneme," konstatoval Šilhavý.

Velký respekt má i k Anglii. "V poslední době včetně mistrovství světa hraje velice dobře. Dávají možnost mladým hráčům. Na mistrovství světa se předvedli ve velmi dobrém světle. A pokračovali v tom v Lize národů, ve které vyhráli velmi těžkou skupinu. Nečeká nás nic jednoduchého," dodal plzeňský rodák.