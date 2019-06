Schick: Zájem AC Milán? Nevím. Prioritou je Řím, nerad něco vzdávám | iSport.cz

Je ve složité situaci. V AS Řím neprožil Patrik Schick dobrou sezonu, na Apeninském poloostrově se spekuluje, že by měl klub opustit, přičemž se mluví o interesu AC Milán. „V Itálii se toho napíše tolik,“ usměje se třiadvacetiletý útočník. „Jsou to jenom spekulace. Nevím, co je na tom pravdy.“ I přesto, že v ročníku vstřelil pouze pět branek, bude pro nadcházející kvalifikační duely s Bulharskem a Černou Horou hlavní palební zbraní české reprezentace.