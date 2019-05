Nový trenér pro Schicka? AS Řím má zájem o Sarriho z Chelsea | iSport.cz

Když dostal kouč AS Řím Eusebio Di Francesco na začátku března padáka, vedení Římanů neotálelo a na jeho místo přivedlo zkušeného kouče Claudia Ranieriho – zatím do konce sezony. S tím, jak se „vlkům“ oddaluje možnost zahrát si v příští sezoně Ligu mistrů, se současně Ranierimu snižují šance na to, aby AS vedl i v příští sezoně.

Vedení klubu z hlavního města Itálie se tak rozhodlo rozhodit sítě jinde. Nejdříve se spekulovalo o José Mourinhovi, ale ten by podle francouzského listu L'Équipe jevil zájem pouze tehdy, pokud by se AS kvalifikovalo do nejprestižnější klubové soutěže starého kontinentu. Vzhledem k tomu, že AS tři kola před koncem ztrácí na pátém místě tabulky na čtvrtou Atalantu Bergamo tři body, se rozhodlo vedení Římanů kontaktovat další potenciální trenéry.

Podle britského deníku Daily Telegraph je na prvních dvou místech jejich seznamu duo italských trenérů spjatých s londýnskou Chelsea – Antonio Conte a Maurizio Sarri. Conte, který dokázal s Chelsea vyhrát anglickou ligu, však předem vzkázal, že čeká na zajímavější nabídku, a to přesto, že před nedávnem do médií prohlásil, že s návratem do Itálie počítá. Mnohem víc však bývalý trenér Chelsea napjatě očekává výsledek arbitráže Premier League, která rozhodne, zda mu jeho bývalý chlebodárce bude muset vyplatit kompenzaci ve výši 9 milionů liber poté, co ho Chelsea propustila.

Číslo dva je po Contem překvapivě právě Sarri, který prožívá v Chelsea rozporuplnou sezonu. Kolo před koncem Premier League sice Londýňanům zajistil vstupenku do příštího ročníku Ligy mistrů, ale klub jej chtěl během probíhající sezony už dvakrát vyhodit. Ovšem Sarri si vždy povedenými výsledky dokázal na poslední chvíli zachránit kůži.

Sarriho styl fotbalu také budí nevoli u mnohých fanoušků Chelsea, kteří opakovaně v průběhu sezony pokřikovali na adresu italského trenéra nelichotivé nadávky a po posledním domácím ligovém zápase minulou neděli proti Watfordu (3:0) dokonce mnozí odešli okamžitě po závěrečném hvizdu pryč ze stadionu bez toho, aby se zúčastnili tradičního děkovného kolečka s hráči a realizačním týmem.

Angažmá v Římě by tak bylo pro Sarriho svým způsobem vysvobozením. Vždyť ještě v minulé sezoně obsadila jím vedená Neapol druhé místo za suverénním Juventusem a odborná veřejnost na Apeninském poloostrově opěvovala Sarriho na oko líbivý útočný styl, který se snažil neúspěšně přenést do anglických podmínek. Zda by byl Sarri návratu do Itálie nakloněn, není jisté. Hodně bude záležet, zda dokáže s Chelsea vyhrát Evropskou ligu, která pro klub představuje poslední možnost získat trofej.