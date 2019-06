Česko - Bulharsko. Debakl 0:6? Nevzpomínám si, smál se Balakov. Chválil Součka i Schicka | iSport.cz

Balakov se ujal trenérské funkce bulharského nároďáku s jasným cílem. Využít ofenzivní potenciál, dostat balon na zem a co nejvíc vnutit vlastní hru soupeři. Jestli se mu to podaří už proti Česku, se ukáže v pátek večer.

„Jsme lehce nervózní, ale já už 15 let trénuji, takže vím, co mě čeká. V týmu je patrné napětí, ale my to zvládneme,“ věřil Balakov. „Je jasné, že budou nějaká překvapení, v týmu jsou i noví hráči. Český tým neví, co od nás očekávat, to ale automaticky neznamená, že vyhrajeme.“

Balakov patří do zlaté generace bulharské kopané. Spolu se Stoičkovem, Lečkovem, Ivanovem a dalšími uhráli na světovém šampionátu v roce 1994 vynikající čtvrté místo, dlouhá léta platil za ofenzivní motor bundesligového Stuttgartu.

Jako hrající legenda byl i u toho, když Bulharsko nastoupilo na Letné ke kvalifikaci o mistrovství světa 2002. Češi svého soupeře deklasovali 6:0, po dvou gólech dali Pavel Nedvěd a Tomáš Rosický.

„Na ten zápas si nevzpomínám,“ usmál se při jednom z dotazů během čtvrteční tiskové konference. Bylo jasné, že si na debakl dobře pamatuje. A tentokrát ho ani náhodou nechce opakovat.

„V českém týmu jsou nesmírně kvalitní hráči. Pavelka a Souček ve středu hřiště, mají nebezpečné krajní obránce Nováka a Kadeřábka. Tým hraje velmi dynamicky, my se budeme snažit zavřít křídla a eliminovat jejich zbraně. Také Schick je velice nebezpečný útočník. Budeme se soustředit především sami na sebe, ne na český tým,“ ukázal, že soupeře má dobře nastudovaného.

Češi jdou do domácího utkání s jasným, tříbodovým cílem. Jenže ani Bulharsko pod vedením své někdejší legendy nechce hrát druhé housle. „Je to 50 na 50, rozhodne to, který tým bude mít větší chuť do hry a víc štěstí. Ale dá se říct, že Češi jsou lehcí favorité,“ prohlásil 53letý Balakov.

V Praze nechce se svým týmem předvést žádného bojácného zanďoura. „Celý týden jsme na tom pracovali. Chceme být víc na míči, ne nakopávat dlouhé balony. Záleží na soupeři, co nám dovolí, my jsme tomu přizpůsobili sestavu. Standardky můžou být také jedna z cest, jak uspět,“ poodhalil své taktické plány.