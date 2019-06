Černohorské eso na Čechy? Jovovič z Jablonce už dřív obral lvíčata | iSport.cz

Říjen 2015. Česká jednadvacítka bojuje v Uherském Hradišti s Černou Horou o důležité body v kvalifikaci o EURO. Ještě v 82. minutě Lavičkův výběr vede 3:2. Důležitá výhra je blízko. Jenže u postranní lajny ukradne míč Vladimir Jovovič a namíří si to do vápna. Zakročit chce Tomáš Souček, jenže při důrazném odkopu trefí pouze drobného záložníka. Balon se smolně od Jovoviče odrazí a plachtí do české branky. Černohorci vyrovnávají na 3:3 a dramatizují boj o postup…

„To byla moje první návštěva Česka,“ culil se o dva roky později v rozhovoru pro jablonecký web současný hráč Severočechů. Přesto se na finálový turnaj nepodíval. Češi ovládli odvetu i díky brankám Patrika Schicka 3:0 a postoupili na EURO z prvního místa.

Smutnit však drobný záložník nemusel. Miroslavu Peltovi jej v létě 2017 dohodil Igor Gluščevič, bývalý útočník Sparty. „A byl to dobrý krok,“ libuje si nyní černohorský manažer. „Vladimir si s Jabloncem zahrál Evropské poháry, zvykl si a líbí se mu zde.“

Jenže jednouchý přestup to nebyl. V Srbsku toho za Crvenou Zvezdu Bělehrad moc neodehrál. Toulal se po hostování. Když přišel s tím, že chce do Jablonce, začal klub dělat potíže. Zadarmo do Čech? Ani náhodou. A tak se Jovovič musel sám vykoupit, aby mohl odejít.

V první sezoně na Střelnici zaznamenal sedm branek a k tomu přidal šest asistencí. Nebylo divu, že Pelta neotálel a rodáka z Nikšiče hned aktivoval opci a pošetřil si jej až do června 2020. Dnes je sestava jabloneckého mužstva bez Jovoviče nemyslitelná. V uplynulém ročníku FORTUNA:LIGY vstřelil dvě branky a na dalších pět přihrál.

I to mu zajišťuje místo v kádru černohorské reprezentace, i když březnový začátek kvalifikace o EURO mu vůbec nevyšel. V bulharské Sofii se podíval na trávník v 78. minutě za stavu 1:0 pro Černou Horu. O čtyři minuty domácí srovnali – o Jovoviče mimo vápno zavadil Stanislav Kostov, teatrálně se svalil na hranici vápna a francouzský sudí Ruddy Buquet z toho vymyslel penaltu pro Bulhary.

Ačkoli se o balkánských fotbalistech říká, že to jsou horké hlavy, Jovovič byl během své kariéry pouze jednou vyloučený. Avšak stálo to za to…

V únoru 2015 v utkání Nikšiče s Budučností Podgorica od začátku utkání těžce nesl některé verdikty rozhodčího. Do toho jeho mateřský klub brzy prohrával 0:1. A v 17. minutě to přišlo: za oplácení vyfasoval Jovovič červenou kartu. To mu nestačilo. Hlavního arbitra napadl a byl z toho pořádný flastr – šest měsíců bez fotbalu.

„Občas je to takový čertík, který vyletí, ale to se děje málokdy. Vlado je sympaťák. Snaží se mluvit česky, nedělá problémy. Do kabiny zapadl dobře,“ říkají o něm v Jablonci, kde odkroutil druhou sezonu.

Dnes se po necelých čtyřech letech opět postaví v kvalifikaci o EURO. Zatímco Schick a Souček jsou pevnou součástí základní sestavy národního týmu, Jovovič o své místo tvrdě bojuje. „Občas zahraje dobře, občas ne. Musí neustále dokazovat, že do týmu patří,“ říká Gluščevič.

Mají se Češi bát, co předvede nyní?

VLADIMIR JOVOVIČ

Narozen: 26. října 1994 (24 let) v Nikšiči (Černá Hora)

Pozice: záložník

Hráčská kariéra: Sutjeska Nikšič (do 2015), Crvena Zvezda Bělěhrad (2015–2017), OFK Bělehrad (2016), Napredak Kruševač (2016), Spartak Subotica (2017), Jablonec (2017–dosud)

Úspěchy: vítěz černohorské ligy se Sutjeskou Nikšič (2014)