Bek Novák: Jdeme správným směrem. Nikdo se nevyvyšuje nad ostatní | iSport.cz

Splnili jste šesti červnovými body interní cíl?

„Po Anglii to bylo potřeba, měli jsme to jako takové naše předsevzetí, pro které jsme udělali maximum. Šestibodový úkol jsme splnili, ale vyhráno ještě nemáme, takže musíme takhle pokračovat dál.“

Vypadá to, že jste v závěru sezony chytili slušnou fazonu.

„To nevím, důležité bylo splnit ten cíl. Před námi byla velká očekávání, takže snad jsou teď všichni spokojení.“

Na rozdíl od pátečního zápasu, kde jste inkasovali jako první, vám nyní dost pomohl brzký vstřelený gól, že?

„Strašně moc pomohl, ale spíš nás víc uklidnil až ten druhý gól. Za stavu 1:0 je to přece jenom pořád nejisté, protože hrozí nějaké inkasování z brejků. Po druhém gólu už jsme byli klidnější a po penaltě už bylo rozhodnuto. Sice jsme se zatáhli, protože nám ubývaly síly, ale pohlídali jsme si to.“

Které z těch dvou utkání bylo náročnější?

„Abych pravdu řekl, tak asi tohle druhé. Bylo vedro, síly ubývaly, proto se musíme naučit přepínat mezi hrou. Nejde hrát jen vysoký presink, občas je třeba se zatáhnout, počkat si na balon a pak udeřit.“

Schick zařídil další výhru! Češi jsou zase blíž Euru, přejeli Černou Horu 3:0

Zase udeřil Patrik Schick...

„Schicky je pro nás důležitý, protože dává góly, ale každý hráč je důležitý. U nás to není jen o jednom, je nás tady skoro pětadvacet a všichni jsou součástí týmu. Nikdo se nevyvyšuje nad ostatní.“

Obranná čtyřka působila spolehlivě, mohlo by být tohle složení to optimální?

„Samozřejmě, ale víte, jak to je... Vždycky někdo vypadne kvůli zranění, takže je dobře, že je nás tam víc. Nicméně tady ta čtyřka vypadá dobře, i když si na sebe musíme pořád zvykat. Je těžké být tři měsíce v klubu a pak přecházet do reprezentace, kde jsou jiní spoluhráči. Souhra chvíli trvá, ale potvrdili jsme, že jdeme správným směrem.“

I co se týče konstruktivní rozehrávky od vás obránců? Nenakopli jste nazdařbůh snad ani jeden míč.

„Protože nechceme nakopávané balony hrát. Chceme hrát už zezadu po zemi, což se nám v těchto dvou zápasech dařilo.“