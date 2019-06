Schick si užíval potlesk vestoje: Penalty dávám, spravil jsem si chuť | iSport.cz

Kdy jste naposledy kopal penaltu?

„Asi v jednadvacítce. Ale snad vždycky jsem ji proměnil, možná naposledy v devatenáctce jsem jednu nedal. Jinak penalty vždycky dávám. Vedli jsme dva nula, věřil jsem si. Byl jsem od začátku rozhodnutý, že ji budu dávat po noze na levou stranu a povedlo se.“

Faulovaní hráči většinou penaltu kopat nechodí. Ani tak jste neváhal?

„Já na tohle moc nevěřím. Teď se to potvrdilo, že to neznamená nic.“

Jak vám pomohl vedoucí gól, který jste dali poměrně brzy?

„To bylo důležité. Kuba (Jankto) to nádherně trefil, mohli jsme se trošku zklidnit. Bylo vidět, že dneska jsme se tolik nehnali dopředu jako proti Bulharsku. Bylo to dané i tím, že jsme to nepotřebovali a trošku se stáhli. Nebylo to tolik útočné, ale nakonec to dopadlo dobře.“

Byla nějaká těžká fáze utkání?

„Měli jednu nepříjemnou standardku zkraje vápna, to byl také důležitý moment, že gól nedali a my jsme vedli po prvním poločase 1:0.“

Těší vás, že jste odehrál dva takhle skvělé zápasy?

„Samozřejmě jsem rád, že jsem dal góly. Dá se říct, že jsem si po sezoně spravil chuť.“

Máte za sebou v kvalifikaci tři zápasy, z nich šest bodů. Napravili jste úvodní prohru 0:5 z Anglie?

„Já jsem říkal před kvalifikací, že v Anglii jsme těžko mohli počítat s nějakým výsledkem. Mají tým plný hvězd z nejlepších lig. Tyhle dva domácí zápasy byly pro nás klíčové, je dobře, že jsme je zvládli.“

Kosovo vyhrálo v Bulharsku 3:2. Bude právě tenhle tým největším soupeřem o druhé místo v kvalifikaci?

„Asi jo, ale je to otevřené. Zbývá dost zápasů, pro nás to bude o to těžší, že je budeme hrát venku. Nic rozhodnutého není, ale jsme na dobré cestě.“

Berete jako odměnu za práci, když vás publikum ze hřiště vyprovázelo potleskem vestoje?

„Určitě to potěší každého hráče, když ze hřiště odchází s takovým potleskem, Musím divákům za celý tým poděkovat, bylo to super. Hnali nás celých devadesát minut, my jsme se jim třemi góly snad odvděčili.“