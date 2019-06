Spokojený Šilhavý: Máme charakterní hráče. Náš vztah je na dobré cestě | iSport.cz

Jakubu Janktovi se dosud v národním týmu nedařilo. Proti Bulharsku i Černé Hoře ale odehrál znamenité partie, dnes vstřelil krásný gól. Jak se vám ho podařilo oživit?

„Nechtěl bych chválit jednoho hráče, byl to týmový výkon, stejně jako proti Bulharsku. V pátek jsme ale zahazovali velké množství šancí, dnes jsme byli obrovsky produktivní. Výsledek 3:0 je skvělý, protože tolik šancí jsme neměli. A co se týče Jakuba Jankta, jeho kvality moc dobře známe, i proto si ho vybrali v Itálii. Dokáže do mužstva přinést kvalitu stejně jako Patrik Schick. Atmosféra v mužstvu i charakter mu sedí. Proto podává takové výkony.“

Stál jste před úkolem získat z domácích zápasů šest bodů. To se povedlo na výbornou. Přesto nekazí vám radost vítězství Kosova v Bulharsku? V tabulce je za vámi jen o bod...

„Červnový sraz byl skvělý, máme šest bodů, skóre 5:1. To je sen. Zvládli jsme to skvěle. Výsledek Kosova v Bulharsku je jaký je. Samozřejmě remíza by byla lepší, ale jen se ukazuje, jak je skupina vyrovnaná. Kosova má nyní pět bodů, jde o velmi dobrý tým.“

Schick zařídil další výhru! Češi jsou zase blíž Euru, přejeli Černou Horu 3:0

Berete tedy Kosovo jako nejvážnějšího soupeře v boji o postup na mistrovství Evropy?

„Asi ano. Mají jen o bod méně, v každém zápase bodovali. Jsou produktivnější a drzejší než Černá Hora. Ale my se musíme koukat hlavně sami na sebe a dělat body. Když následující venkovní zářijové dvoutkání (Kosovo, Černá Hora) zvládneme, bude se nám už dýchat velmi dobře.“

Jak moc jsou dvě vítězství výsledkem vaší práce? Vnímáte, že každý člen reprezentace chápe úkoly v týmu?

„Vždycky jsme závislí, v jakém rozpoložení přijedou hráči z klubů. Zda hrají, případně na jakém postu. Na srazu pak už moc času není. Přesto se snažíme týmu vtisknout tvář, základ mužstva se tvoří, což je zásadní předpoklad pro úspěch. Jestliže budou kluci zdraví a sejdeme se zase v tomto složení i příště, naše hra by se pak měla ještě zlepšovat.“

V čem vidíte největší pozitiva po zápasech s Bulharskem a Černou Horou?

„Snažili jsme udělat nominaci ze zdravých charakterních hráčů. Někteří nehráli ve svých klubech, třeba Italové Jankto se Schickem, přesto nám svými góly strašně pomohli. Mužstvo prostě funguje. I když jsme dnes už tahali nohy a zápas nebyl rozhodnutý ani za stavu 2:0, tak všichni to odmakali. Výběr hráčů považuji za nesmírně důležitý.“

Je něco, co byste hráčům vytknul?

„Nemůžeme si myslet, že jsme vyhráli dva zápasy a je všechno v pohodě. Není. Čeká nás pořád hodně práce, byť jsme nyní moc spokojení.“

Mužstvo se prezentuje velmi odhodlaně, pracovitě, semknutě. Cítíte, že se za deset měsíců povedlo vytvořit takový vztah, že hráči na trávníku bojují i za vás?

„Především bojují za naši vlast, kluci reprezentují rádi. To je na nich jednoznačně vidět. A jestli bojují i za mě? To bych si nedovolil ještě říct, nicméně všechno dohromady funguje, náš vztah je na dobré cestě. Všichni se snaží. To je základ všeho.“

Kdy začnete přemýšlet o zářijovém dvojzápase s Kosovem a Černou Horou?

„Nejprve si zanalyzujeme tohle dvojutkání, pak budeme přemýšlet o zápasech na Balkáně. Hráči mají dovolenou, rozloučili jsme se s nimi a poděkovali jim. Za chvíli začnou přátelská utkání, budeme to pozorně sledovat a třeba se do září uzdraví někteří zranění hráči. Na mysli mám Bořka Dočkala nebo Vláďu Daridu.“