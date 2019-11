Jedlička: klidná síla i neprůstřelná zeď. Kdo je hrdina jednadvacítky? | iSport.cz

František Plánička, Ivo Viktor, Petr Čech… Český fotbal, to jsou kromě jiného výjimeční brankáři. Do galerie hvězdných gólmanů jednou může patřit i Martin Jedlička. Byl to on, kdo několika zázračnými zákroky postrčil českou jednadvacítku k pondělnímu vítězství 2:1 v Chorvatsku. Češi se díky senzační výhře v kvalifikaci na EURO posunuli na první místo svojí skupiny a o Jedličkovi, jenž musel odejít za slávou na Slovensko, se zase ví o něco víc.