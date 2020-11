Jediná porážka, neprůstřelný gólman i štěstí. Co posunulo Lvíčata na EURO?

EURO jednadvacítek se bude hrát netypicky na dvě části: základní skupiny v březnu a play off v červnu. A Češi u toho nebudou v Maďarsku a Slovinsku chybět! Tým trenéra Karla Krejčího vyhrál svoji kvalifikační skupinu a může vyhlížet losování, které se uskuteční 10. prosince. Co Lvíčata po čtyřleté pauze posunulo na mistrovství Evropy? iSport.cz vybral pět hlavních důvodů.

Minulá jednadvacítka přišla o postupové naděje už dvě kola před koncem kvalifikace. Proč? Mimo jiné kvůli nedostatečné zápasové praxi většiny hráčů, kteří byli ve svých klubech náhradníci. Nynější tým je na tom líp, až na útočníky všichni celkem pravidelně hrají. Někteří i v Evropské lize, která byla pro velkou část mužstva spásou poté, co se letos na podzim na měsíc přerušila FORTUNA:LIGA. Mimochodem, jednadvacítka postoupila i přesto, že ani jednou nemohla využít defenzivního univerzála Alexe Krále (ročník 98) a osmnáctiletý supertalent Adam Hložek zase po první polovině kvalifikace a třech gólech povýšil do áčka.

Jak že to zpíval Michal David po návratu zlatých hokejistů z Nagana? Když máš správnej tým, nemůžeš nevyhrát. Nadějná generace kolem lídrů Michala Sadílka a Matěje Chaluše si zahrála na EURO sedmnáctek i devatenáctek a teď si vychutnává postupový hattrick. „Jsme jako rodina,“ vyznal se Chaluš. Tým spolu žije dlouho, hráči neustále větrají hromadnou skupinu na WhatsAppu, mění si svoje klubové dresy a… „Na každý sraz se těšíme jako na Vánoce,“ popsal Sadílek. Nezapomeňte ani na kouče Karla Krejčího, jenž si mužstvo chystal už ve dvacítce v těžkých partiích s Německem, Anglií či Portugalskem. Hodilo se to.

Souhra ostatních výsledků

Češi měli štěstí na vyrovnanou skupinu, kde kromě otloukánka ze San Marina každý obíral o body každého. „Skoro do posledního kola hrály o postup čtyři země,“ připomněl trenér Krejčí. Jeho týmu pomohla souhra výsledků i v listopadu. Česku den před vítězstvím v Řecku nahrála remíza Skotska s Chorvatskem a během kvalifikačního finále ho na mistrovství Evropy posunul hned první možný výsledek ze čtyř, vítězství Řecka nad Skotskem. Lvíčata tak postoupila rovnou z prvního místa ve skupině (v žádné jiné šestičlenné skupině nestačilo jen 21 bodů) a nemusela čekat na to, jestli by se případně vešla mezi pět nejlepších z druhých příček.