EURO U21: Těžká skupina! Češi vyzvou Španělsko, Itálii a Slovinsko

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let slaví postup na EURO • Ondřej Bičiště/MAFRA/Profimedia

Čeští fotbalisté do 21 let se na EURO 2021 utkají v základní skupině s obhájci titulu ze Španělska, Itálií a domácím Slovinskem. Rozhodl o tom čtvrteční los v Nyonu. Mistrovství Evropy jednadvacítek se v roce 2021 poprvé koná se 16 účastníky rozdělenými do čtyř skupin, z nich dva nejlepší týmu postoupí do čtvrtfinále. Zároveň EURO proběhne na dvě fáze - koncem března se odehrají základní skupiny, na přelomu května a června pak play off. Češi základní skupinu odehrají ve Slovinsku.