Expert o jednadvacítce: Na EURO jsme čitelní. Karabec i Šulc musí hrát

Jednička české reprezentace do 21 let Martin Jedlička • Profimedia.cz

Italský útočník Gianluca Scamacca v utkání proti Česku na EURO do 21 let • FAČR

Radost český fotbalistů do jednadvaceti let z vyrovnávací branky proti Itálii • FAČR

Ani druhý zápas ve skupině na EURO do 21 let tři body českému týmu nepřinesl. Bod za remízu 1:1 se navíc opět zrodil po vlastním gólu soupeře. Zvládnou Češi vůbec vstřelit branku i sami? „Proti Španělsku musíme být více odvážní a přidat na kvalitě. Jsme hodně čitelní,“ říká trenér Miroslav Jirkal.

Dva zápasy, dvě remízy. Veřejnost je z výkonů české jednadvacítky na EURO poměrně rozladěná. Co na dosavadní projev říkáte?

„Pro trenéry není jednoduché po dvou dnech přípravy postavit tým a skočit do těžkého zápasu s Italy a pak nutně porazit Slovince. Ukázalo se, že furt ladíme tu správnou sestavu. Proti Slovinsku jsme ji trefili až na druhý poločas, kdy přišli Šulc s Karabcem a hra po zemi dopředu najednou šla dobře.“

Na druhou stranu absolvovali kvalifikaci, kde si mohli sestavu vyladit. Není to spíš alibi?

„V této kategorii bývají zápasy ohromně vyrovnané. Týmy hrají takticky a rozdíly se tím stírají. Slovinci na nás vletěli, donutili nás nakopávat míče a vepředu jsme na to neměli hráče. Citelně nám scházely typy jako je Hložek, který umí podržet balon pod soupeřovým tlakem. Do toho jsme inkasovali smolný gól a už se musel výsledek honit.“

Zpátky k úvodní otázce – líbí se vám herní projev „Lvíčat“?

„Těžká otázka. Nemáme ustálenou hru v celém zápase. Hrajeme nahoru dolů a střídáme dobré pasáže s těmi hluchými. Přijde mi, že v týmu nejsou tak velké osobnosti, jak bychom potřebovali.“

Češi mají na turnaji dva góly a oba jsou vlastní. Chybí nám i vypracované střelecké příležitosti. Čím to je?

„Jsme celkem čitelní. Nejnebezpečnější útoky máme ze stran, kde umíme zajímavě kombinovat, ale hodně jsme se soustředili na centry před branku. Chyběla mi větší variabilita. Útok středem pole. Uvolnění se skrze střední záložníky či obránce. Soupeřova defenziva se soustředila téměř jen na odvracení našich centrů a zrovna Slovinci v tomhle byli výborní.“

Kde hledat příčiny?

„Souvisí to s kvalitou ofenzivních hráčů. Jakmile přišel do hry Karabec, hra se díky němu obrovsky otevřela. Bylo na něm znát, že ve Spartě už nabral nějaké zkušenosti a je v něm osobnost. Chybí nám víc takových kreativních hráčů ze středu hřiště.“

Není trochu za očekáváním Pavel Bucha, který by měl „lvíčata“ táhnout?

„Rozhodně. Pavel se snaží hrát pořád stejně, ale jeho výkon se odvíjí od spolupráce s ostatními hráči. Proti Slovinsku hrál dokonce na lajně, takže se musel stahovat víc doprostřed, kam ho to táhne. Působilo to na mě, že tým stále postrádá vazby ve středu pole při hře dopředu. Když do nás soupeř jde, zapresuje nás, bojíme se hrát. Hráči stojí a bojí se vzít si balon místo toho, aby se více nabízeli.“

Utopený byl proti Itálii na kraji i Pavel Šulc. Proti Slovinsku naskočil až ve druhém poločase. Není škoda s takto kreativním hráčem zacházet?

„Nevidím do trenérů, s jakým konceptem do zápasu šli, ale příliš jim to v první půli nevyšlo. I mně Šulc na hřišti chyběl. Je odvážný a kreativní, což bylo vidět ve druhém poločase. V sestavě by měl rozhodně být, protože cítí hru směrem k soupeřově brance a do vápna.“

Nyní Češi musí bodovat a ideálně vyhrát v utkání se Španělskem, které je 17 zápasů v řadě bez porážky. Mají vůbec na to?

„Nám by to mohlo sedět, protože mi přijde, že nám vyhovuje, když bráníme střední zónu a poté vyrážíme do rychlých brejků, než postupně dobývat. Myslím si, že na to trenéři vsadí. Dobrá obrana a rychlé kontry. Na druhou stranu Španělsko je ohromně silné. S Itálií sice remizovalo, ale jeho převaha byla drtivá. Italy přestříleli, jsou hodně často v zakončení. Musíme být odvážní, protože Španělé budou určitě útočit a volné prostoty nám odkryjí.“