Tým bez tváře, kouč na hraně i esa pro áčko. Co ukázala Lvíčata na EURO?

Tři účasti na mládežnických evropských šampionátech, z toho pouze jeden postup ze základní skupiny. Druhou senzaci česká „lvíčata“ na EURO ve slovinském Celje nepředvedla. Ve skupině se Španělskem, Itálií a Slovinskem obsadila třetí místo s dvěma získanými body. K nimž však pomohly dva vlastní góly. I to vypovídá o tom, jaký turnaj Češi ve Slovinsku prožili. Co ještě svěřenci Karla Krejčího ukázali?

Tým bez tváře

Pouze Dominik Plechatý a dva náhradní brankáři nezasáhli do evropského šampionátu v Celje. Jako by neustálé míchání sestavou odrazovalo chaotický přístup. V prvním utkání Češi narukovali na Italy s třemi stopery. Na Slovince se tým vrátil k původnímu 4-2-3-1, ale trenéři si neodpustili provést personální změny. A do třetice se Španělskem přišly další. Celkem jich bylo pět. Tři zápasy, tři odlišné sestavy a žádný herní styl. Divili se fanoušci, experti, pouze česká výprava ve Slovinsku ne. „V mládeži se fotbal dělá trochu jinak. Jednadvacítka je vrchol, trenér zdědí nějaký tým z devatenáctky, musí s ním dva roky pracovat a vytáhnout z něj to nejlepší. Kádr se nám pořád trochu obměňoval a já si vyhodnotil, že kluci budou nejúspěšnější právě bojovností a srdíčkem,“ popsal trenér Karel Krečí, jak hodlal se „lvíčaty“ dosáhnout úspěchu.