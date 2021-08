Šilhavý: Místo Schicka může Hložek. Kolář je kvalitní, ostatní moc nechytali

Kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý na tréninku před odletem do Baku na čtvrtfinále EURO • Pavel Mazáč / Sport

Národní tým zlobí před pokračováním kvalifikace o mistrovství světa proti Bělorusku a Belgii personální problémy. Trenér Jaroslav Šilhavý nemůže počítat s několika zraněnými hráči, nejcitelněji se jeví absence střelce Patrika Schicka, který si po vyloučení ve Walesu odpyká disciplinární trest. „Věřím, že hráči, kteří dostanou šanci místo Patrika, ukážou kvalitu a budou taky platní,“ doufá Šilhavý. Je rád, že se do týmu vrací stoper Ondřej Kúdela, jemuž distanc od UEFA vypršel. Česká reprezentace odehraje v zářijovém bloku ještě přátelské utkání s Ukrajinou.

Jak budete chtít nahradit Patrika Schicka?

„Schick byl nejlepší střelec společně s Ronaldem na mistrovství Evropy, bude jednoznačně chybět. Uvidíme, jak to dopadne s dalšími hráči, kdo bude k dispozici. Věřím, že hráči, kteří dostanou šanci místo Patrika, ukážou kvalitu a budou taky platní.“

Rozebíral jste jeho vyloučení ve Walesu?

„Mluvil jsem s ním, hned jsme to probrali. Uvědomoval si, že udělal kravinu. Ale je to za námi. Nabízí se Adam Hložek, uvidíme, jak bude zdravý Tomáš Pekhart. Matěj Vydra také čeká na víc šancí. Jsou to jiné typy hráčů, uvidíme, jestli nezměníme trochu styl hry. Záleží na typu zápasu. Přizpůsobíme se podle toho, kdo bude k dispozici.“

V nominaci máte ještě tři volná místa. Čekáte, jestli se nedá ještě někdo do kupy?

„Čekáme do poslední chvíle, pohároví zástupci hrají ve čtvrtek zápasy, je ještě jedno ligové kolo. Někteří jsou na hraně. Změn bude dost, ale zase dostanou šanci jiní. Musíme to brát jako fakt a realitu.“

Útočníka ještě jistě povoláte, že?

„V nominaci jsou zatím dva. Jedním z nich je Adam Hložek, kterého jsme naposledy využívali na straně. Může se stát, že povoláme i dva útočníky.“

Jak moc jste rád, že se vám vrací stoper Ondřej Kúdela?

„Jsem rádi. Je důležité, že se vrací takhle konstruktivní hráč, který je klidný. Ondra Čelůstka chybí, s Tomášem Kalasem hráli na EURO velice dobře. I proto jsme rádi, že je Ondra zpátky.“

V nominaci nechybí ani brankář Ondřej Kolář. U něj žádné problémy nebo pochybnosti nebyly?

„Je to kvalitní brankář. Ostatní brankáři moc nechytali, Ondra je v permanenci, je připravený, proto je v nominaci.“

Poslední jméno ze Slavie. Jan Bořil nastoupil po pauze po EURO do jednoho zápasu. V jaké kondici ho vidíte?

„Byl jedním z těch, který dostal volno po mistrovství Evropy, měl i zdravotní problém. Nastoupil v ligovém zápase, výpadek na něm nebyl poznat. Věřím, že se v následujících zápasech nic nestane.“

Proč jste se rozhodl pro obránce Milana Havla z Plzně?

„Opakovaně podával výborné výkony, při absenci Pavla Kadeřábka jsme se ho rozhodli nominovat.“

Domluva se Slavií nebyla složitá?

„Situace je komplikovaná pro všechny. Nejen pro Slavii, ale i pro Spartu nebo Plzeň. Já je chápu, zápasů je spousta. Naše soutěž se pozdě dohrávala, teď už zase běží, hrají poháry. Není to pro ně jednoduché. Rozumím tomu, ale chceme nejlepší hráče. Ovšem musejí být zdraví.“

Jak vás těší progres Jakuba Peška ve Spartě?

„Vzhledem k absencím bude mít víc prostoru. Ve Spartě to dokazuje, je pro ni důležitý hráč, dává góly, je to charakterní kluk.“

O Michalu Sáčkovi ze Sparty jste neuvažovali?

„Sledujeme ho, je mezi náhradníky. Je možné, že se tam ještě dostane. Je to poctivý fotbalista, schopný nastoupit na více pozicích. Ale vidím ho hlavně ve středu pole, kde máme přetlak.“

Řešil jste s Jakubem Janktem jeho přestup do Getafe?

„Bavili jsme se o tom. Chtěl někam odejít, získat novou motivaci. Španělská liga ho oslovovala, plynně mluví španělsky. Těšil se tam. Sledoval jsem první zápas, hrál poločas. Mrzelo mě, že aspoň neremizovali. Mám pocit, že má motivaci. Bude chtít dokázat, že je dobrý.“

Kvalifikační zápasy s Běloruskem a Belgií budou velmi důležité, že?

„Každý zápas je důležitý. Chceme navázat na výkony na EURO. Bude strašně důležité, abychom získali zkušenosti se silnými týmy, jako je Belgie, a dokázali být proti nim konkurenceschopní.“