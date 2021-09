Suchopárek po druhé výhře: Albánský brankář pomohl. Proč posadil Šulce?

Za co jste svoje chlapce nejvíc pochválil?

„Je příjemné, že jsme splnili, co jsme chtěli. Vyhrát – a pokud možno s nulou – plus zvýšit efektivitu v útočné činnosti. S tím nám na začátku zápasu pomohl albánský brankář. Na druhou stranu na naše hráče apelujeme, aby doráželi a dobíhali jakoukoliv situaci v obou pokutových územích. Tohle splnili – a odměnilo je to.“

Co se ještě povedlo?

„Jsem rád, že góly dali i střídající hráči, kromě toho jsme se dostávali do dalších šancí. Po delším období vstřelil branku Pavel Šulc, naši čtvrtou v zápase. Znovu se potvrdilo, že náš tým není jen o jednom hráči. Střídající hráči odevzdali velice dobrý výkon a potvrdili oprávněnost svojí nominace.“

Jste za Šulce rád? Dlouho se netrefil a proti Albánii jste z něj nečekaně udělal náhradníka.

„Pavel byl připravený na to, že do zápasu vstoupí až v jeho průběhu. Proti Slovinsku měl nějaké střelecké pokusy, ale nebyl tak efektivní i proto, že nechodil moc do koncovky do vápna, což byl náš handicap. S jedním nebo dvěma hráči v koncovce nemůžeme uspět v žádném utkání. Hrát na odražené míče nebo si to hrát kolem šestnáctky, to není cesta. Tam se nerozhoduje.“

Kde tedy?

„Rozhoduje se v šestnáctkách, tam musíme být efektivní. Dneska jsme dali čtyři góly díky tomu, že jsme dohrávali situace a měli jsme velký počet hráčů v zakončení. Nevyhráli jsme tím, že jsme si to šmrdlali třicet nebo padesát metrů od branky. To určitě ne.“

Zmínil jste chyby albánského brankáře Marca Alii, jehož kiksy vám pomohly k prvním dvěma gólům. Měli jste ho načteného? Věděli jste, že chybuje?

„Nevím, jestli jsme ho měli vyloženě načteného. Viděli jsme tři utkání Albánie, v kterých nastoupili čtyři brankáři. Informace se kolikrát shánějí složitě… Na albánském gólmanovi byla vidět nervozita: jakmile to z něj spadlo, ve druhé půli podal velice dobrý výkon a svoje mužstvo zachránil od ještě vyššího rozdílu ve skóre. Souvisí to s tím, že se pořád snažíme nabádat hráče, aby si připravovali střelecké příležitosti a chodili do koncovky ve větším počtu, což se nám celkem dařilo. Hlavně v závěru, kdy soupeř fyzicky odpadl. Pak jsme měli v koncovce takový počet hráčů, který bychom si představovali.“

Nemrzí vás, že jste nezvítězili ještě výraznějším skóre? Šancí jste měli dost.

„Zaplaťpánbůh, že jsme si je dokázali vytvořit. Myslím, že i po celkem dobrých kombinačních akcích či povedených centrovaných míčích. Na tomhle ale taky ještě musíme zapracovat, hráčům zůstávají rezervy. Je tam spousta ne vyloženě chyb, ale slabých automatismů z toho pohledu, abychom mohli střílet branky častěji. Věřím ale, že se to bude zlepšovat. Hráči hrají dospělý fotbal, který je nabije zkušenostmi a potom to přetaví i v jednadvacítce do gólových situací.“

Je dobře, že se o čtyři góly podělili čtyři různí střelci?

„Hlavně jsem rád, že hráči, kteří proti Slovinsku nepodali takový výkon, jaký bych od nich očekával, dneska góly vstřelili. Nechci říct, že je mi jedno, kdo branky dá, ale myslím, že tým táhne za jeden provaz. Cítím, že to jeden druhému přeje. Ti, kteří se nevejdou do nominace na zápas, jsou zklamaní a těžko se s tím smiřují, ale vytvářejí podporu v kabině a atmosféra je díky tomu výborná. Těším se na další sraz.“

Jste spokojený, že jste na rozdíl od předchozího zápasu se Slovinskem rozhodli už v prvním poločase?

„Vždycky je to lepší. Aktivita soupeře, s kterou jsme počítali, po dvou rychlých gólech ochabla. Pořád tam ale byly pasáže, v kterých Albánie ukázala, že má velmi dobré fotbalisty. Ovšem zdravou agresivitou, nasazením a dobrým tempem hry jsme dokázali její přednosti eliminovat. Navíc jsme velmi dobře plnili úkoly v defenzivní činnosti s dobrou spoluprácí hráčů na stranách. Díky tomu se Albánci nedostali do žádné vážnější situace.“

Jaké je pro vás hlavní poučení z prvního srazu nové jednadvacítky?

„V týmu je skvělá atmosféra, která se vyvíjí. Poznali jsme hráče, kteří spolupracují bezvýhradně, a na tréninku se jejich nervozita postupně odstraňuje. Pořád ale máme před sebou ještě dlouhou cestu, tohle je jen začátek. Hráli jsme dva domácí zápasy, které jsme museli vyhrát. Nerad mluvím o povinných výhrách, ale jestliže chceme postoupit, což všichni chceme, doma nesmíme ztrácet. S jakýmkoliv soupeřem.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 6. Ostrák, 13. Fila, 32. Daněk, 84. Šulc Hosté: Sestavy Domácí: Kovář – Gabriel, Vitík, Donát, Fukala – Solil (59. Beran), Kaloč (C, 46. Červ) – Ostrák, Karabec (59. Šulc), Daněk (81. Patrák) – Fila (73. Sejk) Hosté: Alia – Ismailgeci, Pellumbi, Selmani, Mitaj – Marku, Muci (64. Vangjeli), Celhaka (77. Mehmeti) – Lakti (64. Prengaj), Karrica(46. Nikqi) – Gjata (35. Coba) Karty Domácí: Šulc Hosté: Pellumbi, Mitaj, Mitaj Rozhodčí J. Weinberger – M. Kolbitsch, S. Telek (AUT) Stadion Střelecký ostrov, České Budějovice (CZE)