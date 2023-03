Šampioni U21 po 21 letech: šéfové, trenéři, rentiéři i zahradník či tragédie

V roce 2002 ovládli evropský šampionát do 21 let ve Švýcarsku. Tehdejší tým českých „Lvíčat“ je dosud jediný, kterému se velký úspěch podařil. Vyšel z úžasné generace hráčů, kteří v dalších letech udělali velké kariéry. Celé mužstvo vstoupilo do Síně slávy českého fotbalu. Na soupisce trenéra Miroslava Beránka byly velké persony, hráči s obřím talentem i ti, co na nejvyšší mety ve fotbale zcela nedosáhli. Co dnes zlatí medailisté z EURO U21 2022 dělají? Server iSport.cz připravil velký přehled.