Žolík pro EURO! „Afričan“, který hrál za obě pražská „S“. Ševčík? Spíš ne…

Česká reprezentace do 21 let nestačila v přípravě na Norsko 0:4 • Twitter / Česká fotbalová reprezentace

Česká reprezentace do 21 let nestačila v přípravě na Norsko 0:4 • Twitter / Česká fotbalová reprezentace

Česká reprezentace do 21 let nestačila v přípravě na Norsko 0:4 • Twitter / Česká fotbalová reprezentace

Christophe Kabongo by mohl reprezentovat Česka na EURU do 21 let • Twitter.com

Christophe Kabongo by mohl reprezentovat Česka na EURU do 21 let • Twitter.com

Kdo je Christophe Kabongo? Odchovanec Meteoru Praha, jenž v mládeži prošel Slavií i Spartou, odkud před třemi lety přestoupil do Belgie. Ve druholigovém Lommelu, který má podepsané partnerství s Manchesterem City, stihl odehrát v tomto ročníku pět zápasů, dal vítězný gól proti Deinze a v únoru se narychlo stěhoval do Podbrezové. Tam se uplatnil více, skóroval dvakrát proti Žilině, trefil se také do sítě Dunajské Stredy, Trnavy a Slovanu Bratislava. Provinčnímu klubu, vedenému českým trenérem Romanem Skuhravým, významně pomohl do skupiny o titul a ke konečnému čtvrtému místu.

Hostování mu sice končí, ovšem Podbrezová podle dostupných informací uplatní opci a mladý dravec se stane jejím hráčem. „Kvitoval jsem, že se přesunul na Slovensko. Pravidelně tam nastupuje a je to pro nás jednodušší na sledování,“ sdělil kouč Aleš Kreček, jenž Kabonga povolal do výběru U-20.

Exotický nováček, který plynně mluví česky, ho rychle přesvědčil o svých kvalitách. „Vypadal velmi dobře. Má něco, co naši hráči postrádají,“ řekl. „Je rychlý, umí souboje jeden na jednoho. Takových bychom si měli vážit, byť má samozřejmě i slabiny a nemůže dostat nic zadarmo,“ dodal trenér, jenž nyní dostane na povel „osmnáctku“. Ke „dvacítce“ se přesouvá Pavel Šustr.

Našel tedy Suchopárek před vrcholem náhradu za zraněného Tomáše Čvančaru ze Sparty? Může být. Kdyby byl Kabongo fit. Což není.

Poslední dva ligové duely vynechal kvůli poranění ruky. Údajně má problém s navikulární kostí. Podle některých zdrojů to jednoznačně znamená, že do Gruzie odletět nemůže.

Kouč však stále doufá. Může se stát, že Kabonga po víkendu nominuje a dá mu čas na doléčení. Pokud by se nestihl dát do odletu (19. června) zdravotně do kupy, povolá náhradníka. „Nemyslím si, že by to zranění mělo ohrozit jeho případnou účast na EURO,“ vzkázal ve středu odpoledne Suchopárek.

Hroťák či ofenzivní záložník s kořeny, jehož otec pochází z Konga, každopádně figuruje v širší nominaci, byť za „lvíčata“ dosud nenastoupil ani jednou. „Sledoval jsem ho ve slovenské lize a konzultoval vše s Alešem Křečkem,“ podotkl Suchopárek. „Má výborný výběr místa, dává góly, má dobrý pohyb,“ vypočítal mladíkovy přednosti.

Na hraně nominace je víc borců. Třeba brněnský záložník Michal Ševčík, jemuž uškodilo nepovedené jaro završené sestupem Zbrojovky z nejvyšší soutěže. Podle zdrojů iSportu je pravděpodobnější, že se letní posila Sparty do finálního výběru nevejde. „Nemá topovou formu,“ přiznal Suchopárek. V jeho mužstvu nebyl talentovaný technik pevně usazený, absolvoval jen pár zápasů. „Může být na hraně, stejně jako dalších pět hráčů,“ nastínil kouč, jenž má v útoku solidní možnosti. K dispozici jsou Václav Sejk (Sparta/Jablonec), Daniel Fila (Slavia/Teplice), Vasil Kušej (Ml. Boleslav), Matěj Koubek (Hr. Králové), Filip Vecheta (Slovácko) či Matyáš Kozák (Liberec).

Turnaj by neměl uniknout Sejkovi s Kušejem, trenér se údajně rozhoduje mezi Filou a Koubkem.

Velký otazník visí i nad středopolařem Matějem Valentou z Liberce, který ligový ročník nedohrál kvůli bolavému kolenu. Momentálně je zpátky z hostování ve Slavii, kde se připravuje individuálně pod dohledem fyzioterapeutů. Vypadá to, že buď pojede on, anebo Ševčík. Jasněji bude v pondělí před polednem.

Čechy čeká na turnaji první duel 22. června proti Anglii. S Kabongem na soupisce?