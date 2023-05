Kdo pojede na EURO: elitní útočník chybí, gólmani jasní a Ševčík na hraně

Už za měsíc to vypukne, Česko se na EURO U-21 postaví v Adjarabet Areně v Batumi favorizované Anglii. Pak přijde na řadu další gigant z Německa a skupinu ukončí souboj s Izraelem. V pondělí 5. června oznámí trenér Jan Suchopárek konečnou nominaci dvaceti hráčů do pole a tří brankářů. Boj o letenky vrcholí, mladíci mají poslední zápasy na to, aby zaujali. Větší část hráčů má nicméně nominaci do Gruzie takřka jistou už nyní. Web isport.cz provedl čtyři týdny před šampionátem inventuru kádru. Kdo je definitivně mimo hru a koho sebere seniorské áčko?

Až na začátku června se rozhodne o tom, zda budou kouči Suchopárkovi k dispozici slávisté Matěj a David Juráskové plus Martin Vitík ze Sparty, kteří už náleží i do kádru seniorského áčka. Očekává se, že minimálně levého beka Juráska si trenér Jaroslav Šilhavý pro kvalifikační střet s Faerskými ostrovy (17. 6.) vyžádá. Zbylí dva by však mohli být pro EURO volní, čímž by síla i ambice Suchopárkovy party vzrostly.

Vzhledem k přetlaku mezi středními záložníky nemá jistotu brněnský šikula Michal Ševčík. Na jaře není tak dominantní jako v podzimní části a navíc v posledním duelu v Jablonci nenastoupil kvůli zranění. Nahraje mu, pokud kouč nebude moct v Gruzii využít Matěje Juráska, typologicky podobného špílmachra. Nejspíš se dostane na zlínského krajního beka Cedidlu (bojuje na dálku s libereckým Fukalou), který nastupuje celou sezonu v lize pravidelně. Na hraně je i Fukalův klubový parťák Valenta, další ze šikovných tvůrců hry. S touto pozicí bude mít Suchopárek těžkou hlavu. Nechat doma Ševčíka i Valentu? To by mohlo bolet. Třeba nakonec pojedou oba. Slušné šance si dělají i hradecký křídelník Matěj Ryneš, ostravský stoper Karel Pojezný (dojde na něj v případě Vitíkovy absence?) nebo univerzál Kolář, jehož trenér Pavel Vrba využíval na jaře v klubu jako „šestku“ i ve stoperské dvojici.

Bojují o naději

Obránci: Patrik Vydra (Sparta), Štěpán Harazim (Hr. Králové)

Záložníci: Petr Pudhorocký (Hr. Králové), Michal Beran (Bohemians), Marek Icha (Pardubice)

Útočníci: Matěj Koubek (Hr. Králové), Filip Vecheta (Slovácko)

Z této sedmičky se protlačí do nominace možná jeden, dva. Ve svých klubech nepatří mezi hvězdy, ovšem herní vytíženost na jaře mají a ukazují potenciál. Pokud vezme Suchopárek na šampionát čtyři hroťáky, dočká se jeden z dua Matěj Koubek-Filip Vecheta. Oba dělí tři roky. Hradeckému Koubkovi je už 23 let, talent ze Slovácka oslavil v únoru teprve dvacet. Starší z konkurentů dal v sezoně v lize o gól víc (4-3), ovšem Vecheta se ke konci rozehrál do dobré formy a v bitvách Slovácka o čtvrté místo nastupuje v základu. Za poslední měsíce udělal pokrok. „Filip potřebuje hodně času, sbírá zkušenosti,“ podotkl jeho klubový kouč Martin Svědík. „Ale už zakryje nějaké balony, v soubojích je chytřejší. V tom je diametrální rozdíl. Hrají na něj zkušení hráči a on se každým zápasem učí, vyvíjí. Není to dorost, ani B mužstvo, ale liga. Je to o tom, aby to co nejdřív pochopil. Každý gól ho samozřejmě povzbudí.“

Jenže reprezentační konkurence v podobě Fily, Kušeje a Sejka je ostrá. „Myslím, že tihle hráči jsou trošku výš,“ připustil Svědík. „Ale záleží, co trenér potřebuje. Jestli nikoho nemají za Čvančaru…To musí vědět on. Vechy je silový, vysoký útočník, do všeho vlítne,“ dodal.