Kovář je (zatím) v nominaci. Čeká se na omluvenku? Suchopárek chválil kluby

Christophe Kabongo by mohl reprezentovat Česka na EURU do 21 let • Twitter.com

Jan Suchopárek diriguje své svěřence v odvetě baráže o EURO do 21 let s Islandem • ČTK / Pancer Václav

Jednička šeské reprezentace do 21 let Matěj Kovář vynechá EURO • Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Dokud Sparta neomluví Matěje Kováře (23) a nedoloží lékařskou zprávu o jeho zranění, zůstane elitní brankář součástí nominace na EURO U-21. Do ní ho napsal hlavní kouč „lvíčat“ Jan Suchopárek, pro něhož je opora mistra jasnou jedničkou. „S několika hráči, kteří měli zdravotní problémy, jsme v komunikaci. Čekáme na případnou omluvenku,“ sdělil stavitel týmu. Mezi třiadvacítku vyvolených se nevešel záložník Michal Ševčík, jenž přestupuje z Brna do Sparty.

Byť jeho jméno na finální soupisce najdete, pořád je pravděpodobné, že Matěj Kovář nakonec do Gruzie neodletí. Údajně má potíže s kolenem. I když dochytal ligovou sezonu, chce mít čas na rehabilitaci a odpočinek před tou následující. „Děláme maximum, aby byli všichni připravení na kemp. Uvidíme, jak se situace vyvine,“ vyčkává Suchopárek, jenž bere do pole osm obránců, osm záložníků a čtyři útočníky. V záloze jsou náhradníci, připraveni se k týmu případně připojit.

Jedním z nich je sparťanský středopolař Filip Souček, jemuž skončilo hostování ve Zbrojovce. Kouč s ním ještě v neděli hovořil. „Filip je hrozně poctivý, má velkou budoucnost. V kvalifikaci odehrál několik utkání,“ připomněl. Ve finále se opavský odchovanec po zdravotních trablech ocitl těsně pod čarou. Určitou šanci tedy stále má. Zůstává na příjmu. „Na postu, který bychom případně potřebovali doplnit, je první volbou. Stejně jako Michal Ševčík,“ nastínil trenér, jenž váhal mimo jiné na pozici stopera. Do výběru se nakonec vmáčkl Karel Pojezný z ostravského Baníku.

Figuruje v něm také liberecký Matěj Valenta, který nedohrál ligu kvůli zranění. Ovšem dal se včas dohromady. „Musím ocenit spolupráci s kluby, které hráče uvolnily, i když nejde o oficiální termín UEFA. Z mého pohledu se v tomto směru začíná blýskat na lepší časy,“ pochvaloval si trenér.

Stejně tak vyzdvihl kooperaci s áčkem, vedeným Jaroslavem Šilhavým. Díky tomu může využít stopera Martina Vitíka ze Sparty a slávistického středopolaře Matěje Juráska. Přišel jen o levého beka David Juráska a zraněného útočníka Tomáše Čvančaru.

Anketa Postoupí český tým ze skupiny na EURO do 21 let? ANO NE

Tréninkový kemp před evropským šampionátem startuje příští pondělí v Praze. Do přímořského Batumi, kde Česko odehraje první dva duely turnaje proti Anglii a Německu, se letí 19. června. Před třetím zápasem s Izraelem se reprezentace přesune do vnitrozemského Kutaisi. Tamní stadion prošel za pár měsíců výraznou proměnou k lepšímu. „Bude košer,“ ujistil po inspekční cestě Michal Černý, technický manažer týmu.

V případě Kovářovy absence se na pozici jedničky posouvá Vítězslav Jaroš, byť v anglickém Stockportu (4. liga) chytal naposledy loni v říjnu. Dvojkou by pak byl Antonín Kinský ze Slavie, jenž hostoval ve Vyškově a míří do Pardubic. Jarošova neúčast by znamenala povolání třetího gólmana. Nejspíš se vybírá z dua Neuman (Karviná)-Stejskal (rakouský Liefering), ve hře může být i Markovič (Pardubice).

V útoku to bude stát na Václavu Sejkovi, do základu se dere i objev Vasil Kušej. Místo nezbylo na Christopha Kabonga ze slovenské Podbrezové, o němž Suchopárek uvažoval. Jenže syn konžského otce má poraněnou ruku a nejen proto dostali přednost Daniel Fila či Matěj Koubek. „Hráči, kteří jsou na postu útočníků, mají ještě lepší kvalitu,“ mínil Suchopárek. „Je to určitě zajímavý hráč, odehrál výborné utkání za dvacítku proti Portugalsku. Je ročník 2003, stejně jako osm hráčů z této nominace. Může nastoupit i v dalším cyklu. Budeme mít z čeho vybírat,“ lebedil si.