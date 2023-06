Žambůrek o Dánsku: Titul Sparty měl ohlas, trenéři se zaměřují na detaily

Už v sedmnácti letech odešel z Česka do Anglie. Za Brentford debutoval proti Hull City, kdy střídal Alžířana Saída Benrahmu, hrdinu nedávného finále Konferenční ligy v Edenu. „Nikdy jsem nehrál s lepším fotbalistou. I na trénincích si dělal, co chtěl,“ vzpomíná záložník Jan Žambůrek (22), jehož nevšední kariérní cesta pokračuje v dánském Viborgu. S klubem ze čtyřicetitisícového města skončil v lize na čtvrtém místě. Po vyléčení zranění je upnutý na turnaj v Gruzii a v Rumunsku. Speciální Sport Magazín k EURO do 21 let najdete ZDE>>> .

Bohemians, Slavia, Brentford, Shrewsbury Town, Viborg. Aneb z Vršovic přes Britské ostrovy do středního Jutska. A odtud na EURO U21. V nominaci Jana Suchopárka nemohl pracovitý středopolař Jan Žambůrek scházet. I když vás neohromí erupcí gólů a finálních přihrávek, pro tým je dlouhodobě platný. Když na jaře vypadl kvůli zranění, měl kouč vrásky. Nyní už je online student vysoké školy v oboru ekonomika-management fit a plný odhodlání.

Když jste viděl soupisku Anglie, která je vám blízká, co jste si říkal?

„U Anglie je opravdu jedno, kdo tam je. Vybírají z množství hráčů a všichni mají velkou kvalitu. Většina z nich nastupuje každý týden v Premier League. Několikrát jsem hrál například proti Curtisi Jonesovi. Ať už na klubové úrovni anebo v mládežnických reprezentacích.“

Po dalším gigantovi Německu vás čeká na závěr skupiny Izrael. Leckdo si řekne, že ho musíte porazit. Jenže jeho tým před pár dny získal bronz na MS hráčů do 20 let v Argentině, devatenáctka byla druhá na EURO…

„Přesně tak. Nebude to vůbec jednoduché. Pamatuji si, že jsme někdy v sedmnáctce hráli proti nim v Izraeli a byl to opravdu těžký zápas. Vůbec bych se nedivil, kdyby část týmu letěla ze šampionátu dvacítek do Gruzie na náš turnaj. Také Německo má z čeho vybírat, vždyť naposledy EURO vyhrálo. Víme, že máme těžkou skupinu, ale určitě chceme hrát sebevědomě, odvážně. A postoupit.“

Těsně před akcí potkala Česko kalvárie s brankáři. Nejprve vypadla kvůli zranění jednička Matěj Kovář, pak nová dvojka Antonín Kinský. Věříte Vítězslavu Jarošovi, že roli prvního gólmana zvládne?

„Hrál jsem s ním už ve Slavii, prošli jsme