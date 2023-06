Kovář na EURO nejede! Jaroš bude jedničkou, povolán brankář z Pardubic

Česká fotbalová reprezentace do 21 let se na nadcházejícím EURO bude muset obejít bez brankáře Matěje Kováře (23) ze Sparty, jak už v pondělí avizoval deník Sport a web iSport.cz. Opora týmu, která odtáhla kvalifikaci, se omluvila kvůli lehčímu zranění kolena. Na uvolněnou pozici se posune Vítězslav Jaroš (21) z anglického Stockportu. Jako trojka byl povolán Jakub Markovič z Pardubic.

Mladý gólman Sparty, jenž patří Manchesteru United, vrchol své věkové kategorie vynechá. Pro český tým je to bolestná ztráta. Kovář nastoupil za „lvíčata“ v jedenácti zápasech. Když byl k dispozici, brána mu patřila. Jeho náhradníci paběrkovali – Jaroš (3 starty), Antonín Kinský (1), Markovič (1).

Hlavně rozhodující baráž s Islandem odchovanec Slovácka vyloženě vyčapal a zajistil postup na šampionát. Na něm už se neobjeví. Na závěrečném kempu v Benicích u Prahy se naopak bude příští pondělí hlásit Markovič (21), jenž hostuje ze Slavie v Pardubicích, kde kryl na jaře záda Florinu Nitovi.

Jak to půjde bez jasné jedničky? Trenér nepropadá trudomyslnosti a vrací se do minulosti. „Dneska si na to nikdo nevzpomene, ale ani Matěj tři čtvrtě roku nechytal. Nebyl v zápasovém rytmu, ale za nás odchytal všechno a skvěle,“ připomíná pro Sport, že také Kovářovi scházela v Anglii před hostováním na Letné zápasová praxe.

Anketa Postoupí český tým ze skupiny na EURO do 21 let? ANO NE

Vrásky si nedělá ani z toho, že Jaroš ve čtvrté anglické lize od konce října nechytal. Ve Stockportu plnil roli dvojky, půl roku seděl na lavičce. „Brankáři jsou pro mě specifická skupina, klobouk dolů před nimi,“ smeká Suchopárek. „Oni týmu pomáhají nejvíc. Když udělají chybu, končí to většinou gólem,“ dodává.

Příbramskému odchovanci, jenž před šesti lety přestoupil ze Slavie jako šestnáctiletý do slavného FC Liverpool, důvěřuje. V březnu si na herním soustředění ve Španělsku ověřil, že na něj může vsadit. V přípravě se silným Nizozemskem (1:1) vystřihl parádní výkon. „Kdyby Víťa nechytal za nás tak, jak chytal, můžeme o něm trošku pochybovat,“ připouští kouč. Po tomto testu je víceméně bez obav. „Navíc ho známe z tréninku. Stejně jako Tondu Kinského. Byli s námi i Markovič, Neuman. Všichni mají vysokou kvalitu,“ doplňuje.

Nový první gólman pro EURO působí ve Velké Británii už ve čtvrtém klubu. V Liverpoolu šanci v mistráku za áčko nedostal, takže v únoru 2021 odešel do irského St. Patrick‘s Athletic. Tam se mu dařilo, pomohl ke druhému místu v lize (11 čistých kont) a triumfu v tamním poháru. Loni na jaře hostoval v anglickém Notts County (5. liga) a od léta se snaží prosadit o patro výš ve Stockportu.

Nyní je před ním největší výzva kariéry. Přenést Česko přes těžkou skupinu s Německem, Anglií a Izraelem. První duel čeká Suchopárkovu partu 22. června v Batumi proti Anglii, největšímu favoritovi turnaje.