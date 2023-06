Kladeňák Suchopárek prošel továrnou, kamarádí s Jágrem. Do ligy nechce

Právě bývalý reprezentační obránce, jenž před lety válel za Slavii, Racing Štrasburk či Tennis Borussii Berlín, povede lvíčata na EURO, kde jako hráč bral stříbro ve Wembley 1996. Jde o jeho dosavadní profesní vrchol.

I po turnaji však bude platit, že o práci v klubovém prostředí vrcholového fotbalu nemá zájem. Proč? Také o tom otevřeně vypráví obyvatel obce Družec v rozhovoru pro Sport Magazín +PLUS.

Je pravda, že vás pořád baví víc práce s mladými než seniorský fotbal?

„Mě baví spolupráce s někým, kdo chce spolupracovat se mnou a já s ním. To je podstatné.“

Univerzální odpověď. Dá se rozvést?

„Když jsem začínal trénovat, chtěl jsem vést dorosteneckou kategorii. Na tu jsem se cítil být připravený. U jednadvacítky už to samozřejmě není práce s dorostenci, ale většinou s dospělými lidmi. Takže jsem se posunul. (úsměv) Po diskuzích s kolegy jsem dospěl k názoru, že můžu trénovat i tým této kategorie. Určitě není mým současným krédem a cílem trénovat nějaké dospělé mužstvo.“

Důvod?

„Byl jsem šest let asistentem Luboše Kozla v Dukle. Postoupili jsme do první ligy a tam jsme odehráli pár dobrých sezon. Pak nám skončila smlouva a cítil jsem, že potřebuju změnit prostředí. Dostal jsem tenkrát nabídku od Michala Prokeše, šéfa pro mládežnické kategorie, jestli bych nechtěl trénovat reprezentační osmnáctku. Bylo to celkem narychlo, ale šlo o pozici, kterou jsem ve svých představách chtěl jednou dělat. Takže jsem to vzal. Něco se nám povedlo a přišla šance jít k jednadvacítce.“

Co vám vadilo v lize?

„Atmosféra při zápasech mě úplně nenadchla. Já tvrdím, že