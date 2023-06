Lvíčata nabrala směr Gruzie. Zbraně? Standardky a týmovost

Odletěli za snem. Fotbalová lvíčata v pondělí ráno nasedla do letadla a vydala se směr Batumi. V Gruzii odehraje část evropského šampionátu do 21 let, zbylé dění se koná v Rumunsku. Na palubě letadla nebyly hvězdy Adam Hložek, David Zima, David Jurásek nebo Tomáš Čvančara, které by přitom věkově do téhle partičky ještě pasovaly. Jenomže podle kouče Jana Suchopárka už patří výš.