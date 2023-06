Vitík: Mít takový stadion v Česku? Paráda. Anglie hraje za každou cenu

PŘÍMO Z BATUMI | Vrhal se do skluzů, kterými možná zastavil minimálně dvě gólové střely. Martin Vitík (20) šéfoval české obraně v zápase s Anglií (0:2), jehož výsledek nepřekvapil. Ale Suchopárkův výběr při vstupu do EURO 21 získal v gruzínském Batumi sympatie. „Všichni očekávali, že nás porazí. Nemyslím, že by na nás měla padnout deka,“ ujišťoval sparťanský stoper.