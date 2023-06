Kušejův velký večer s rozpaky: Angličané se chovají jako mistři světa

PŘÍMO Z BATUMI | V hledišti měl rodiče a pár kamarádů. Kdyby proměnil jednu ze svých šancí, mohli ho z Adjarabet Areny v Batumi odnést na ramenou. „Ty situace jsem opět vyřešil špatně. Musím se z toho ponaučit a jít do dalšího zápasu s čistou hlavou,“ nabádal sám sebe mladoboleslavský klenot Vasil Kušej (23), jenž měl na noze odstřelení bodových ambic slovutné Anglie. Nepovedlo se, Češi vstoupili do EURO U21 porážkou 0:2.

Mohl jste nasázet hattrick, co?

„Asi jo. Jednu šanci mi chytil gólman. Ta první byla střela z vápna, to se nedá počítat za stoprocentní příležitost. Při té druhé jsem šel sám po třímetrovém ofsajdu. Nechápu, jak je možné, že tohle rozhodčí neodmával. Vím, že tady není VAR. Nechal to běžet a já jsem z toho byl trošku vyjukanej. Sám jsem věděl, že jsem v ofsajdu.“

Až vás rozhodilo, že máte úplně volnou cestu k bráně, viďte?

„Chvíli jsem se díval, jestli se mnou neběží Sejky (Václav Sejk). Jakmile jsem se kouknul doleva, gólman udělal úkrok dopředu. Už jsem musel střílet, jinak by to měl. Trefil jsem boční síť.

Následné sólo od půlky hřiště bylo od vás famózní. I koncovka vám docela vyšla. Už jste viděl balon v bráně?

„Už jsem si myslel, že to bude gól. Ale gólman to chytil, je kvalitní. Škoda, že neodrazil balon k Sejkymu, který by dorážel do prázdné. Chybělo nám v zakončení trošku štěstíčka. Oni ho měli.“

Angličané hráli na velké riziko při rozehrávce od brankáře. Co jste na to říkal?

„Oni jsou sebevědomí. Už jenom to, jak tady chodí po stadionu…Říkali jsme si, že mají nosy nahoru. Myslí si, že jsou rádoby mistři světa. Říkali jsme si, že když na ně zatlačíme, nebudou to mít jednoduché. První poločas nám to vycházelo. Nečekal jsem, že budou Angličané tak nedůslední a takoví profesoři.“

Za stavu 0:1 už to bylo těžko hratelné, že ano?

„Chceme hrát pořád stejně a vyhrávat, i když je to 0:1 nebo 0:2. Ale oni jsou zkušení, už si to pohlídali. Naše aktivita trošku opadla, přišla nějaká střídání. Asi došly síly. Ale nesmíme koukat na to, kdo je na hřišti a kdo ne. Chvílemi jsme trošku víc stáhli do bloku a čekali. Myslím, že to bylo trošku špatně. Škoda, že jsme nezopakovali výkon z prvního poločasu, kdy jsme hráli fakt dobře, týmově. Hned jak se fouklo do píšťaly, tušil jsem, že ten zápas bude od nás dobrej. To se potvrdilo.“

Nejlepší na hřišti byl křídelník Noni Madueke. Líbil se i vám?

„To vidíte vy novináři. On hraje v Chelsea a patří k nejlepším v tomto ročníku. Určitě je kvalitní a šikovný, nikdo neříká, že ne. Ale když máte za sebou beka, který tolik neútočí, a vy nemusíte tolik bránit, hraje se vám v takovém týmu úplně jinak. Můžete pořád chodit jeden na jednoho. Když mu dáme tolik prostoru a času, je to pro tyhle hráče jednodušší.“

Na šampionát jste se hodně těšil. Splnil první zápas vaše očekávání?

„Když jsem se dozvěděl, že budu hned v prvním utkání hrát, byl jsem trošku dojatý. Jakmile se to začalo blížit, začal jsem být nervóznější. Ale když jsme přijeli na stadion, celé to ze mě spadlo. Řekl jsem si, že teď je můj moment a nemám co ztratit. Věřil jsem, že náš tým je připravený Anglii potrápit, ne-li zvítězit. Bohužel se to nepodařilo.“

Německo remizovalo s Izraelem 1:1. Co to napovídá pro další průběh turnaje?

„To, co říkám celou dobu. Izrael nebude jednoduchý soupeř. Lidé si myslí, že ho smázneme 3:0 s prstem v nose. Ale každý tým, který je na EURO, má kvalitu. Teď nás čeká Německo, druhý favorit. Když budeme hrát jako v prvním poločase proti Anglii, máme šanci ho porazit. Stejně jako potom Izrael.“