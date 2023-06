Hurá na Němce! Suchopárek zvažuje změny a tají taktiku. Hvězda je mimo?

PŘÍMO Z GRUZIE | Jak na Němce? Tohle z trenéra Jana Suchopárka nevypáčíte. Ani sestavu. Kouč reprezentace U21 se zavřel do své předzápasové bubliny, o druhém soupeři Česka na EURO v Gruzii mluvil uctivě a o svém týmu co nejabstraktněji. „Budeme hrát tak, abychom vyhráli, a uvažujeme nad změnami v sestavě,“ pronesl suše trenér „lvíčat“, která po porážce s Anglií (0:2) potřebují k zachování naděje na postup ze skupiny bodovat. Porážka znamená jistou cestu domů hned po třetí partii s Izraelem.

Na Anglii to zkusili mladí Češi s vysunutým presinkem. Na obhájce titulu z Německa by to mohlo platit taky. „Plán máme. Jestli budeme hrát odvážně nebo zaňdoura, to si nechám pro sebe,“ uvedl Suchopárek, jenž má k dispozici kompletní kádr. Mužstvu věří. Zároveň se nenechá ošálit remízou věhlasného protivníka s Izraelem.

Němci hráli proti deseti, zahodili dvě penalty a pár dalších šancí. „Kvalita byla jednoznačně na jejich straně,“ viděl kouč. „Ale my uděláme maximum, abychom byli po druhém kole před nimi,“ ujistil.

Dobrou zprávou pro Čechy bude, pokud na druhé straně nevyběhne na plac Youssoufa Moukoko, největší hvězda výběru Antonia Di Salva. Rychlonohý útočník Borussie Dortmund vynechal sobotní trénink. Stejně jako krajní bek Josha Vagnoman ze Stuttgartu, další důležitý člen týmu. „I kdyby nenastoupili, náhrada bude neméně silná,“ tvrdil trenér.

Mimochodem, Německo v kvalifikaci EURO prohrálo jedinkrát, a to před rokem a půl doma s Polskem 0:4. I z tohoto utkání Suchopárek se svými kolegy čerpal, ovšem jen částečně. Mužstvo se od té doby výrazně obměnilo, navíc výsledek je zavádějící. Poláci dali rychlé góly a domácí své možnosti zahazovali.

Mladíci soupeře, z nichž většina patří do užšího kádru bundesligových celků, překypují sebevědomím, herními dovednostmi. Nepředvádí urputný fotbal jako některé předchozí německé generace. „Jsou rychlí, dynamičtí, ve středu pole disponují výbornou kombinační kvalitou. A jsou nebezpeční ze standardek,“ popsal jejich přednosti. „My máme co napravovat, druhý poločas s Anglií se nám nepovedl,“ připomněl.

Kapitán Filip Kaloč čeká druhou šichtu. Ovšem v trošku jiném módu. „Možná budou Němci hrát na dvě klasická křídla a hroťáka,“ soudil. „Oni vesměs nastupují v bundeslize, což je podobná soutěž jako Premier League. Rychlost a kvalita bude stejná jako u Anglie,“ mínil záložník ostravského Baníku.

Mají „lvíčata“ na to obhájce zlata z předchozího šampionátu porazit? „Zranitelní určitě jsou, jako každý,“ nepochyboval Kaloč. „Ale my musíme vstřelit gól,“ zmínil hlavní slabinu Suchopárkovy party. Bez lepší koncovky se žádný postup konat nebude.