Gabriel se těší na Němce: Jsem trošku naťuklý. Ohlasy spoluhráčů nemá...

PŘÍMO Z GRUZIE | Proti Anglii Adam Gabriel (22) prospěl. V neděli večer čeká syna bývalého reprezentanta další konfrontace s evropskou špičkou jeho generace. Češi se na EURO poměří s Německem, obhájcem titulu. Pravý bek Hradce Králové v sobě síly najde, byť mu jich předchozí souboj s favoritem turnaje dost odčerpal. „Jsem trošku naťuklej, ale to je normální,“ nestresoval se předem.

Jak jste na tom po zápřahu s Anglií fyzicky?

„Něco jsem naběhal, ale podle čísel to nebyl žádný rekord. Síly na další zápasy by měly být. Od Němců čekám víc týmový, semknutý výkon. Podle mě to bude ještě o něco těžší utkání než s Anglií. Občas vás vycvičí i papírově horší soupeř.“

Jaké jste měl ohlasy od klubových spoluhráčů na vaše úvodní představení na EURO?

„Já jsem žádné neměl. Možná od mamky a taťky. Ale nějak mě to netrápí. Kluky mám rád a doufám, že i oni mě.“ (úsměv)

Vám utkání vyšlo, máte ze sebe dobrý dojem?

„První poločas se celkem povedl všem, snad jsem nezklamal ani já. Druhý už ale byl nevýrazný. Nemusel jsem krotit nadšení. Na všechno se teď zapomíná. Čeká nás další zápas.“

V Německu hrával váš táta Petr, vy jste tam pár let prožil. Bude to pro vás v neděli speciální souboj?

„Takhle to nevnímám. V Německu jsem byl jako malej, fotbal jsem ještě moc neřešil. Teprve jsem s ním začínal. Spíš jsem na ten zápas zvědavý a těším se. Věřím tomu, že překvapíme. Nebojíme se toho.“