Charakter, co nespadl z nebe. Jaroš je borec, chválí kouč. V Anglii má smůlu

Proletěl se vzduchem k tyči, aby vytěsnil výbornou Stillerovu ránu z přímáku. To byl vrcholný moment Vítězslava Jaroše v bitvě s obhájci titulu z Německa, které poslal se svými parťáky na hranu vyřazení z EURO. Čechy naopak před postupovou bránu. „Ten zákrok byl asi nejtěžší a nejhezčí. Udržel mě v zápase,“ řekl pragmaticky. Tečka. Dál to rozebírat nechtěl.

Víc mluvil o mužstvu, zásluhách ostatních. „Všichni jsme dřeli, tahali za jeden provaz,“ líbilo se mu. „Rozhodla týmovost. Ukázalo se to na konci, kdy byli kluci pomalu na kolenou. I tak jsme to ubojovali, ukopali. Když to vzadu hořelo, věděl jsem, že tam mám Martina Vitíka s Robinem Hranáčem. Uhasili to, byli perfektní,“ shrnul brankář hodnotný triumf a vyzvedl oba stopery.

Už tři roky se Jaroš snaží uplatnit v Anglii, kde stále patří slavnému Liverpoolu. Na Anfield Road přestoupil ze Slavie, ovšem zatím putuje po hostováních. Zkusil si irskou ligu za St. Patrick´s Athletic, pak pátou anglickou v dresu Notts County a od loňského léta bojuje o místo ve Stockportu County (4. liga). Sezonu začal jako jednička, ovšem po zranění obsadil jeho pozici třicátník Ben Hinchliffe a už ho do brány nepustil. „Má smůlu. V Anglii není pro mladého brankáře jednoduché se prosadit,“ soucítil s ním kouč „lvíčat“.

Z národního týmu ovšem Jaroš nevypadl. Celou kvalifikaci kryl záda Kovářovi, zachytal si jen dvakrát proti trpaslíkovi z Andorry. Když sparťanská jednička účast na EURO odmítla, přišel automaticky na řadu. Trenéři vůbec neváhali. „Mužstvo ho bere a vždycky bralo,“ zdůraznil Suchopárek. „Jestli najednou řekneme, že je Víťa výborný brankář….To nespadlo z nebe. Je výborný několik sezon. Věřím, že má jasně otevřenou budoucnost. Je to prostě borec,“ dodal uznale.

Proti Německu měl dlouhán v rukavicích svůj den. Dodával spoluhráčům jistotu. Co mohl, to lapil. Když předvede podobný výkon proti Izraeli, těžko Čechům uteče postup do čtvrtfinále. Spoléhat na dostačující remízu je však zrádné. „Určitě do toho půjdeme s cílem vyhrát,“ ujistil mladý talentovaný muž, jemuž přišli Němci týmovější a kombinačnější než Angličané. „Ti to hráli přes strany a snažili využít Gordona s Maduekem,“ srovnal oba favority.

Hráče čekal v pondělí více než dvouhodinový přesun autobusem z přímořského Batumi do vnitrozemského Kutaisi. Kdyby si mohli vybrat, dějiště zápasu by neměnili. „Radši bychom zůstali,“ přiznal Jaroš, jenž varuje před podceněním třetího rivala ve skupině. „Izrael je výborný, pořád fotbalově roste. Ukázal to na mistrovství světa dvacítek, kde porazil Brazílii a další velké týmy. Půlka z toho mančaftu je tady,“ poukázal na kvalitu zdánlivého outsidera.