Na remízu nikdy hrát nebudu, slíbil Sejk v euforii. Přiletí za ním táta?

Adam Karabaec v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Martin Vitík v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Vítězslav Jaroš v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Adam Gabriel v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Vasil Kušej v souboji s německou obranou na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk slaví gól proti Německu na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

První poločas velmi dobrý jako proti Anglii, ale pak jste se zase dost třepali o výsledek, co?

„Ono to tak bývá. Když jste v naší pozici a vedete 1:0, asi trošku ustoupíte. I když ne úmyslně. Německo tam dalo tři nové hráče, ale myslím, že až na jednu situaci, kdy jsme nedostoupili hráče na vápně, což je obrovská chyba, jsme to zvládli. Ke konci jsme ještě uskákali souboje.“

Jak fyzicky zvládáte celé zápasy v tom parnu?

„Před turnajem jsem říkal, že jsem se připravoval tak, abych vydržel devadesát minut. To se proti Německu potvrdilo. Počasí a vlhkost jsou náročné, ale jsme profesionálové a musíme se s tím poprat.“

Proti Izraeli vám stačí ve středu remíza. Je to zrádné?

„Bavili jsme se spolu před srazem. Říkal jsem, že na remízu nikdy hrát nebudu. Jdu do posledního zápasu s tím, že získáme dohromady šest bodů.“

Anketa Postoupí český tým ze skupiny na EURO do 21 let? ANO NE

Jaký byl rozdíl mezi Anglií a Německem?

„Byl vidět rozdíl v individuální kvalitě hráčů nahoře. Angličané byli ještě o level výš. A to tihle kluci hrají v bundeslize. Takže jsme viděli, že Premier League je asi ještě jinde.“

Poděkoval jste Vasilovi Kušejovi za skvělou přihrávku na gól?

„Samozřejmě. Snažíme se spolu mluvit a pracovat na tréninku na spolupráci. Začínáme o sobě víc vědět. Bavili jsme se o tom, že když takto navádí míč, má to dávat na zadní tyč, že tam vždycky budu. Teď to přesně tak vyšlo. Předložil mi to na zlatém podnose. Jsem rád, že to tam ještě spadlo Martinovi (Vitíkovi) a vyhráli jsme.“

Čeká vás stěhování do Kutaisi. Asi nejste nadšení.

„Aréna a hřiště v Batumi je skvělé, ale myslím, že v Kutaisi to bude neméně kvalitní. Asi si udělám z táty srandu a pošlu mu nějakou letenku, že už ji mám zabukovanou a ať přiletí. Mohl by dorazit už na čtvrtfinále. Ale nejdřív musíme zvládnout Izrael a pak koukat dál.“