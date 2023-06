Kotal o jednadvacítce: Nebylo se na co šetřit. Čekání na smrt, která přišla

Jednou nohou už byla česká jednadvacítka ve čtvrtfinále ME. Chybělo i s nastavením nějakých deset minut, když spustila gólová gilotina Izraelců. Bohužel je potřeba říct, že Češi svým bojácným výkonem šli katastrofě naproti. „Můj názor je prostě takový, že jsme jim nechávali až moc prostoru. Byli jsme tam jako statisti,“ hodnotí vystoupení českých mladíků ostřílený trenér a expert Václav Kotal.

Co říkáte na vystoupení české jednadvacítky na ME?

„Ve skupině jsme měli velmi těžké soupeře v podobě Anglie a Německa. Izrael nešlo podceňovat, když se ohlédneme na výsledky jejich dvacítky na MS, kde porazili i Brazílii, takže kluci to měli obtížné, ale myslím si, že základní sestava proti Izraeli nebyla taková, abychom postoupili.“

Trenér Suchopárek si sypal popel na hlavu, že zápas možná prokaučoval. Koho jste v základu postrádal?