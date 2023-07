Finálové hvězdy EURO U21: naděje City, přehlížený či zbraň z Bragy

Finálový lístek EURO U21 si vybojovali mladíci Anglie a Španělska. Dvě země, které chrlí fotbalové talenty jako rozzuřená sopka. V souboji o titul bude k vidění hned několik budoucích hvězd. Na straně Albionu třeba záložník Nottinghamu Forest, který je zatím úspěšně přehlížený velkokuby. V bráně pak stojí talent z Manchesteru City, který budí velký zájem. Proti se představí klubový parťák, jenž to má v říši vedené Pepem Guardiolou složité. A co třeba zbraň z portugalské Bragy?

Už před turnajem jsme ho pasovali na jednu z anglických opor a předzvěst potvrzuje. Po skvělé sezoně v Nottinghamu Forest přijel do Gruzie v totální pohodě. Hýří aktivitou, kterou přetavil v gól a 3 asistence. Kdyby proměnil penaltu proti Izraeli, mohlo být ještě veseleji. V Premier League zatím velkokluby přehlížen, to se může změnit.

Sergio Gómez, 22 let, Španělsko

Na šampionátu bez okolků ukazuje, proč za něj loni v srpnu Citizens vysázeli Anderlechtu 13 milionů eur (více než 310 milionů korun). Prosadit se napevno do Guardiolovy sestavy se mu poměrně logicky zatím nepovedlo, ale na ME do 21 let dal 3 góly, 2 připravil a to ještě ve skupině proti Ukrajině nehrál.