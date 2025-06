Vecheta řeší přestup z Karviné. Změně bych se nebránil, přiznává střelec před EURO

Třináct ligových gólů v dresu fotbalové Karviné postrčilo Filipa Vechetu (22) na EURO U21, které startuje už ve středu. Na něm bude vysoký útočník usilovat o úspěch Česka i svůj budoucí přestup. Něco už je v jednání. „Změně bych se nebránil, byl by to posun v kariéře,“ přiznává těsně před startem evropského šampionátu na Slovensku.

Karviné vystřílel osmé místo, nejlepší v klubové historii. Trenér Martin Hyský po něm šlapal. „Asi to potřebuju,“ připustil odchovanec Znojma, jemuž zásadně prospěl transfer ze Slovácka do Slezska. Díky tomu se mohl vyšvihnout do finální nominace Suchopárkovy party, byť v hierarchii hroťáků je až za kapitánem Václavem Sejkem z portugalské ligy a Danielem Filou, který ochutnal v sezoně italskou Serii A.

Vnímáte, že jste navzdory skvělému ročníku pro reprezentačního kouče v útoku nejspíš až číslem tři a budete bojovat o každou minutu na hřišti?

„Snažím se to takhle nebrat. Nechám to na trenérovi. Soustředím se spíš sám na sebe a budu rád za každou minutu. Nechám na hřišti všechno jako vždycky. Jdu do EURO určitě sebevědomě, je to jedinečná šance v kariéře. S některými kluky jsme projeli všechny mládežnické kategorie, známe se už od patnáctky. Teď jsme se sešli v jednadvacítce. Pro mě je to první velký turnaj, jsem natěšený.“

Co vím, věděl jste už pár dnů před zveřejněním nominace, že se do týmu nakonec vejdete. Je to tak?

„Je to pravda. Řekl mi to i trenér Hyský v klubu. Připravoval jsem se i sám, abych byl ready. V určitém napětí jsem ale během sezony byl. Záleželo na tom, jak se mi povede druhá část sezony. Myslím, že se vcelku podařila, takže jsem čekal, co z toho bude. Jsem rád, že to s nominací dobře dopadlo.“

Stihl jste dovolenou?

„Měl jsem asi deset dnů volna. Byl jsem u moře ve Španělsku. Stihl jsem si trošku odpočinout. Měl jsem nachystaný individuální plán z Karviné, abych úplně neusnul na vavřínech. První týden únava byla, ale už jsme se z toho všichni dostali. Já osobně se cítím v pohodě. Na takovém turnaji je šance se prodat.“

Už víte, jestli se po turnaji vrátíte do přípravy Karviné?

„To vám teď nejsem schopen říct. Všechno je v řešení. Určitě jsem nakloněný tomu zkusit něco nového. Proč by ne? Sezona se mi povedla, jsem otevřený všemu. Ale nechci, aby to zase znělo tak, že chci odejít za každou cenu. V Karviné se cítím skvěle, v klubu je všechno skvělé. Od vedení přes realizační tým až po spoluhráče. Jsem tam maximálně spokojený, ale jde o posun v mé kariéře. A tomu bych se nebránil.“

Čím to, že jste předtím ve Slovácku zdaleka tolik branek nedával?

„Herní styl Karviné mi sedl líp. Ve Slovácku jsem se nedokázal tak prosadit. Cítil jsem, že potřebuju změnit prostředí. Jsem rád, že trenér Hyský nade mnou stojí a tlačí mě k tomu, abych byl lepší.“

Do Bratislavy jste se přesunuli v neděli z Prahy vlakem. Po jak dlouhé době jste využil tento typ dopravy?

„Někdy měsíc zpátky jsem jel vlakem ze Znojma do Karviné. Za mě to byla super cesta, s klukama jsme si během ní pokecali. Nemám si na co stěžovat. Na zápasy určitě přijede rodina, možná i nějací kamarádi. Všichni jsme připravení uspět.“