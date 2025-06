Mazák či klenot Arsenalu: 7 hráčů na EURO U21 má větší hodnotu než celý český tým

Začíná fotbalový svátek na Slovensku, kde se střetnou vycházející hvězdy evropského fotbalu. Dobře, ty úplně největší ne – hráči jako Lamine Yamal, Jude Bellingham nebo Pedri, kteří by ještě mohli nastupovat za mládežnický výběr, už dávno hrají za reprezentační áčko. Přesto se ale na Slovensku na EURO U21 představí řada megatalentů. Proto deník Sport přichystal žebříček nejhodnotnějších fotbalistů podle Transfermarktu. Vládnou mu mladíci z Anglie a jen pro zajímavost, hned sedm hráčů na turnaji má podle tohoto webu vyšší cenu než celý český výběr dohromady. Program ME do 21 let ZDE>>>