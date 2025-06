Velký módeman i hráč bez sociálních sítí. Vedoucí týmu o reprezentantech do 21 let

Je to parta, která se loni v září po debaklu 0:5 v Dánsku stmelila a po baráži s Belgií oslavila třetí postup Česka v řadě na EURO U21. Závěrečný turnaj startuje na Slovensku právě dnes, Suchopárkovy svěřence blíže a s humorem představuje vedoucí mužstva Petr Malý, bývalý prvoligový hráč Dukly. Kdo je v kádru nejchytřejší a kdo má nejchlupatější nohy? Program ME do 21 let ZDE>>>