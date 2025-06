Sen Lvíčat se rozplynul: Proč? Slabá vytíženost opor v lize i vlastní nedostatky

V takhle mladém věku je naprosto nezbytné, aby hráči co nejčastěji nastupovali do těžkých zápasů, ne u všech českých talentů tahle podmínka platí. „Hlavně by měli hrát pravidelně, což se u všech neděje. Tohle je alfa a omega všeho. Jestliže má někdo za půl roku odehraný jeden zápas, je to málo. Je to otázka na trenéry, asociace a kluby,“ narážel po prohře s Německem trenér Suchopárek na Filipa Prebsla, který na jaře opravdu nastoupil v základní sestavě pouze jedinkrát.

Kolega z obrany Štěpán Chaloupek (a další kmenový hráč Slavie) na tom nebyl o mnoho lépe. Abychom ale byli fér, většina hráčů měla vzhledem k věku celkem solidní minutáž. Několik mladíků (Spáčil, Stránský, Vydra) pak patřili dokonce mezi klíčové hráče svých týmů.