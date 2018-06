Rozšířili jsme si obzory, chválil Lavička nováčky v jednadvacítce

Nebyl to marný týden. Fotbalová jednadvacítka během přípravného kempu v Rakousku dvakrát vyhrála nad domácím týmem (ve čtvrtek 3:0, v neděli 3:2) a dodala si sebevědomí před podzimním závěrem kvalifikace na EURO. „Bylo to užitečných sedm dnů,“ ocenil trenér Vítězslav Lavička v rozhovoru pro iSport.cz.

Odjížděl jste ze soustředění spokojený?

„Jsem rád, že jsme mohli do Rakouska vyrazit. Navíc v tom postavení, v kterém jsme. (český tým nemusí posunout do baráže ani čtyři vítězství ve čtyřech zbývajících zápasech.) Asociace nám vyšla vstříc a mohli jsme se týden připravovat v krásném prostředí se skvělými podmínkami. Osobně se do Kaprunu vracím rád, byl jsem tam už potřetí.“

Musel jste hráče po sezoně hodně motivovat? Nebyli už myšlenkami na dovolené?

„Víte, že ne? Věděli jsme, že je to posezonní kemp, a podle toho jsme nachystali program. Kromě tréninků jsme nešidili regeneraci a hráči měli vyžití i mimo hřiště: kdo chtěl, mohl si třeba vyjet na kole.“

Co pro vás bylo na soustředění nejcennější?

„Že jsme si mohli upevnit způsob hry a prohlédnout si několik nových hráčů. S kolegy v trenérském týmu jsme se shodli, že si všichni zasloužili dostat šanci.“

A nezklamali: dařilo se obránci Matěji Helešicovi, záložníkovi Lukáši Sadílkovi či univerzálovi Denisovi Granečnému.

„Většina hráčů se v zápasech ukázala v dobrém světle, rozšířilo nám to obzory. I kvůli tomu jsem rád, že jsme mohli tenhle kemp absolvovat.“

Potěšil vás i útočník Jan Kuchta, další nováček, který se trefil v obou zápasech?

„Nemám rád slovo náhradník: do nominace se dostal na poslední chvíli, z pozice hráče ze širšího kádru. Ukázal se jako hodně pracovitý hráč a navíc dal dva hezké góly.“

Když jsme u útočníků: radoval jste se ze slušné produktivity? V kvalifikaci jste vstřelili deset gólů v šesti zápasech, zato proti Rakousku jste se během 180 minut trefili šestkrát.

„Nechci tyhle dva zápasy přeceňovat, nebylo to bez chyb, ale před závěrem kvalifikace je to pro nás všechny velká vzpruha. Pozitivních signálů bylo dost.“

Prozradíte, co jste na konci soustředění řekl hráčům?

„V Kuchlu, kde jsme v neděli hráli druhý zápas s Rakouskem, je stísněný prostor v kabinách, takže jsme se společně sešli před autobusem. Všem jsem poděkoval, odvedli dobrou práci. Klukům jsem popřál hezkou dovolenou a pak povedenou přípravu, budou ji potřebovat.“

Chápu, podzimní finiš kvalifikace bude dost žhavý.

„Naděje na EURO je hodně v mlze, ale chceme ji živit, dokud to půjde. Teď už si nemůžeme dovolit zaváhat – a všichni hráči to vědí.“