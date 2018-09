Divoký duel Slováků do 21 let rozhodl brankář v nastavení. Smekl i Holoubek

„Byl to úžasný zápas. Fotbal můžete dělat, jak dlouho chcete, ale něco takového zažijete možná jednou za život," konstatoval slovenský trenér Adrián Guľa.

„Chlapci podali úžasný výkon, nezlomili se a nepoložily je ani všechny negativní věci, které se udály během střetnutí. Takto by mělo mužstvo fungovat. Chlapcům děkuji za takový zážitek, bylo to neskutečné,“ nešetřil chválou.

Do vedení mohl poslat Slovensko už ve 13. minutě Denis Vavro, ale neproměnil pokutový kop. Po půl hodině udeřilo na druhé straně, když se trefil Albert Gudmundsson,kterého v hledáčku pražská Slavia. V 58. minutě dokázal vyrovnat Laszlo Bénes a už to vypadalo, že utkání za nerozhodného stavu 1:1 dospěje až do svého konce.

Zdání ale občas klame a vše bylo nakonec úplně jinak. V 90. minutě se totiž Vestenickému podařilo hlavou skórovat a Slováci byli blízko vítězství. Jenže vzápětí přišel faul Sipľaka v pokutovém území a Gudmundsson svou druhou brankou v zápase vyrovnal z penalty na 2:2.

Nakonec to ale přeci jen byli Slováci, kdo vybojoval důležité vítězství. Krátce po inkasované brance se na druhé straně hřiště dostal ke střele Fábry, jehož pokus islandský brankář vytáhl na roh. A pak to přišlo. Do islandského vápna si naběhl i brankář Marek Rodák, který si ve skrumáži těl našel ideální místo, a přesnou hlavičkou zápas rozhodl.

„Viděl jsem, že všichni jdou na první tyč, počkal jsem si a míč ke mně prošel a podařilo se mi ho přesně umístit,“ popsal rozhodující moment zápasu Rodák. „Doufám, že tři body pro nás budou prospěšné. Ještě máme před sebou dva zápasy, ve kterých se pokusíme zvítězit,“ dodal.

„Trenér mě poslal na hřiště za stavu 1:1, abych rozhodl. V neuvěřitelném závěru to byl ale náš brankář, kdo vstřelil vítězný gól. Získali jsme důležité body, protože pokud chceme postoupit do baráže, musíme vyhrát všechny zápasy,“ uvědomil si autor druhé slovenské branky Tomáš Vestenický.

Před výkonem slovenským mladíků smekl i český trenér David Holoubek, který v současné době působí v Ružomberoku. „Neskutečný zápas slovenské U21," napsal na svůj twitterový účet.

Neskutečný zápas Slovenské U21 https://t.co/qCh7TsPPk3 — David Holoubek (@HOLAS8) 11. září 2018

Island - Slovensko 2:3 (1:0)

Branky: 33. a 90.+3 pok. kop Gudmundsson - 58. Bénes, 90. Vestenický, 90.+4 Rodák.

Sestava Slovenska: Rodák - Kadlec, Vavro, Hancko, Sipľak - Herc (83. Vestenický), Káčer (78. Fábry), Bénes - Jirka (83. Špalek), Mráz, Haraslín