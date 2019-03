Krejčí: Hložek? Je pro mě téma. Útoku mají pomoci Drchal s Graiciarem | iSport.cz

Hodně se momentálně mluví o šestnáctiletém Adamu Hložkovi ze Sparty. Zvažoval jste i jeho nominaci?

„Samozřejmě je to pro mě téma. Fantasticky zvládl vstup do základní sestavy Sparty. Co jsem měl možnost vidět, tak zápasy zvládá velice dobře. Na březnový termín jsme se dohodli, že dostanou přednost výběry U17 a U19. Nakonec se dohodlo, že posílí kádr reprezentace U17, kterou čeká boj o EURO. Pokud bude zdravý a bude předvádět podobné výkony, tak s ním ale určitě počítám pro červnový sraz.“

Existuje varianta, že by U21 přeskočil a nastoupil rovnou za A tým?

„S trenérem Šilhavým spolupracujeme, ale na toto téma jsme se zatím nebavili. Adam předvádí kvalitní výkony, ale asi by to mělo jít postupnou cestou. Bavit se o tom budeme ale až v průběhu dalších měsíců.“

Nominován byl jiný útočník Sparty - Václav Drchal. Je pro vás v útoku volbou číslo jedna?

„Byli jsme dlouhodobě v kontaktu, bavili jsme se, i když byl zraněný. Jsem rád, že se dal takto rychle dohromady a že se prosazuje střelecky. Nechtěl bych úplně říkat, že bude útočník číslo 1, ale šanci dostane. Doufám, že si střeleckou potenci přenese i do národního týmu. Nejen příchodem jeho, ale i Graiciara si slibujeme, že zvýší konkurenci v útoku a oba pomůžou, protože na hrotových pozicích jsme měli problém a soupeři tam měli větší kvalitu.“

Co říkáte na poslední výkon Michala Sadílka, který dostal šanci v PSV Eindhoven?

„Michalovi to přeji. Jeho zápasy se snažím sladovat. Je to velký profík. Není zatím v ideální pozici, ale musí být trpělivý. Jeho chvíle určitě přijde.“