Hložek v jednadvacítce! Obdivuhodné, chválí trenér Krejčí klenot Sparty | iSport.cz

Sparta má v zádech další mizernou sezonu, na jednu věc ale na Letné mohou být pyšní. V Adamu Hložkovi roste mimořádný hráč budoucnosti. V šestnácti letech se z něj stal fotbalový hit a při vzestupu výkonnosti jde ruku v ruce i postupování v reprezentačních výběrech.

Trenér jednadvacítky Karel Krejčí ho sebou bere na soustředění do Rakouska, ačkoliv Hložek věkově patří teprve mezi sedmnáctileté, dospívající klučiny.

„Tím, že Sparta na jaře neuvolnila Adama na mistrovství Evropy do sedmnácti let, proběhla schůzka s klubem, manažerem a samotným Adamem. Dohodli jsme se, že v červnu s námi pojede na kemp do Rakouska. Za výkony, co předváděl, si nominaci zaslouží. Chci, aby do týmu zapadl a nebylo to dělané až na podzim na začátku kvalifikace,“ popsal Krejčí nominační proces.

Hložkův talent vystřelil dokonce tak vysoko, že se o ofenzivním bourákovi mluvilo i v souvislosti s českým áčkem. „Diskutovali jsme o tom. Vnímáme, že do ligy vlétl jako kometa, má velmi dobré vlastnosti. Je fyzicky vyspělý, stabilně hraje ve Spartě. Ale po dohodě s kluky z jednadvacítky je v nominaci tam. Nebylo to až takové, že by tady (u áčka) klepal na dveře. Jestli takhle bude pokračovat, nebude to trvat dlouho, ale na tenhle sraz to ještě nebylo,“ doplnil trenér Jaroslav Šilhavý.

Hložek vlétl do sparťanské sestavy jako uragán. Ve své první dospělé sezoně odehrál 22 zápasů, vstřelil tři branky, stal se nejmladším klubovým střelcem historie. V polovině utkání strávil na hřišti kompletní porci minut. Ač věkem ještě dítě, převyšuje mnohem vyspělejší bouráky a na Letné se z něj stal velmi důležitý hráč.

„Je obdivuhodné, jak se s tím popasoval. V jeho věku se dostat do základu Sparty je něco neskutečného. V každém zápase dokazoval, že to není náhoda. Přechod do dospělého fotbalu zvládl velice dobře, adaptoval se,“ chválil Krejčí mimořádný talent. „Líbí se mi, že nebrečí, ale přijme i důraznou hru soupeře. Jeho dovednosti a fotbalové věci jsou na vysoké úrovni, je to velký příslib do budoucnosti.“

V reprezentační jednadvacítce začne nová Hložkova kapitola. Cílem rakouského kempu je, aby si zvykl na nový kolektiv a pomalu se s týmem připravil na podzimní kvalifikaci, kde by mohl získat důležitou roli.

„Není to tak, že to v zápase hodíme na něj, ale šanci dostane. Potřebuju Adama poznat blíž, proto jsem rád, že s námi jede. Vyzkouším si ho na tréninku v nácvicích pod hrotem, kde to je asi jeho post a cítí se tam nejlíp. Ale i ze strany zleva to ve Spartě zvládal docela slušně, je schopný odehrát všechny ofenzivní posty,“ dodal Krejčí.

Nominace české jednadvacítky na přípravný kemp do Rakouska

Brankáři: Hugo Jan Bačkovský (Vlašim), Martin Jedlička (Dunajská Streda), Matouš Trmal (Slovácko).

Obránci: David Douděra (Dukla), Denis Granečný (Baník Ostrava), Libor Holík (Zlín), Matěj Chaluš (Příbram), Dominik Plechatý (Sparta), Daniel Souček (Dukla)´, Daniel Stropek (Sokolov).

Záložníci: Pavel Bucha (Mladá Boleslav), Filip Havelka (České Budějovice), Adam Hložek (Sparta), Dominik Janošek (Slovácko), Ondřej Lingr (Karviná), Jan Matoušek (Příbram), Pavel Šulc (Jihlava), Emil Tischler (Pardubice), Antonín Vaníček (Bohemians 1905), Patrik Žitný (Teplice).

Útočníci: Jakub Šípek (Hradec Králové), Martin Graiciar (Fiorentina), Ondřej Šašinka (Baník Ostrava).

Slavia - Sparta: Hložkova jedovka letěla nad břevno!

Slavia - Sparta: Hložek se parádně zbavil Kúdely a málem vyslal Haška do tutovky

Sparta - Baník: Hložek si krásně obešel Laštůvku a završuje na 3:0!