Krejčí po kempu jednadvacítky: Hložek premiéru zvládl, Šašinka je lídr | iSport.cz

Těší vás pozitivní bilance z přípravy? Je to dobré znamení před kvalifikací?

„Je dobře, že jsme zápasy výsledkově zvládli, ale hlavní cíl pro mě byl poznat co nejširší výběr hráčů a udělat si obrázek, s kým do kvalifikace jít a s kým ne. Musím kluky pochválit, že to vzali za správný konec.“

Takže jste tři měsíce před startem kvalifikace optimistou?

„Zůstávám nad věcí, s mladými je to na každém srazu jinak. Přestanou hrát v klubu a hned máte problém. Musím poděkovat vedení svazu, že nám oba přípravné kempy umožnilo: ve Španělsku i teď v Kaprunu jsme měli skvělé podmínky. Vytvořila se tady dobrá parta, což se týká týmu i realizáku.“

Výsledky to potvrdily: v Rakousku jste nejdřív porazili Rusko.

„Výhra nad Rusy byla cenná. I způsob, kterým jsme k ní došli. Rusové dali pět gólů Norům, Švédům dva a v obou zápasech dominovali. Kluky to povzbudí a vidí, že jsou schopní konfrontovat se s evropskými top týmy, což poznali už ve dvacítce. Strašně moc chtějí uspět, to je pro mě důležité.“

A druhý zápas se Slovenskem?

„Vyhráli jsme zaslouženě. Byla tam řada akcí, které jsme v posledních dnech nacvičovali, i dobré individuální výkony. Postupem času, když se sestava prostřídala, zápas ztratil kvalitu, ale na hráčích bylo vidět, že chtějí vyhrát.“

Máte už jasno o složení kádru pro kvalifikaci?

„Základ tady je. Máme sedmnáct hráčů do pole plus tři góly gólmany, je z čeho vybírat. V týmu se vytváří konkurenční prostředí, což je jen dobře. Do Rakouska jsem vzal i mladší kluky, kteří zvládli přechod do dospělého fotbalu – Hložka, Šulce… K tomu mám v hlavě další tři čtyři jména. Chtěl jsem vyzkoušet gólmana Kováře z Manchesteru United, stopera Heindenreicha z Bergama… Bohužel ale měli klubové povinnosti, nechci to dělat na sílu.“

Během jara vám vyrostl kanonýr: Ondřej Šašinka ve čtyřech zápasech nastřílel pět gólů. Co vy na to?

„Pro mě je lídrem. Ondra je typ, který potřebuje sebevědomí. Když přijde do nároďáku a v klubu tolik nehraje, v zápasech odvádí neskutečnou práci. Je to náš střelec: góly se od něj čekají a mohl jich dát i víc. Věřím, že v lize bude hrát častěji.“

A jak se vám na prvním srazu líbil teprve šestnáctiletý sparťanský klenot Adam Hložek?

„Už proti Rusákům to zvládl velice dobře, odehrál 83 minut. Zapadl i do kolektivu, během soustředění se mezi klukama projevoval víc a víc. Jsem rád, že s námi v Rakousku byl. Určitě má na to, aby nám pomohl i v kvalifikaci. Pokud bude dál výrazný jako na jaře ve Spartě, určitě je to hráč, který má perspektivně nakročeno do áčka.“

Chyběli vám v Rakousku Alex Král s Michalem Sadílkem, které si trenér Jaroslav Šilhavý vytáhl do áčka?

„Určitě mi chyběli, jsou to dva stěžejní hráči. Nikomu ale nechci bránit v kariéře, áčko má přednost. Když jsem viděl třeba Alexe, jak hrál proti Bulharům nebo za Slavii v Evropské lize, do áčka svými výkony patří. Je to i motivace pro kluky z jednadvacítky: už vědí, že pokud budou podávat kvalitní výkony v klubech a v jednadvacítce, mají šanci se do áčka dostat.“

Budete o Krále a Sadílka před startem kvalifikace bojovat?

„Budeme to řešit sraz od srazu. Oba to mají v hlavě nastavené tak, že kdybych jim zítra zavolal, jestli by si s námi šli příští týden zahrát, přijeli by. Patří do party a vždycky si s těma klukama rádi zahrají. Jsou tak pokorní, že kdyby necítili šanci v áčku, klidně za jednadvacítku nastoupí. Tohle je pro nás velké plus.“