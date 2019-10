Hložek po bitvě s Řeckem: Jsme zklamaní, přesilovku jsme měli využít | iSport.cz

Konstantinos Dimitriu zastavuje nedovoleně Ondřeje Šašinku. Za svůj zákrok dostal řecký reprezentant do 21 let červenou kartu • ČTK

Jan Matoušek bojuje o míč s Jorgosem Ntaviotisem v zápase reprezentací do 21 let • ČTK

Adam Hložek (vpravo) během utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let 2021 • ČTK

Adam Hložek (vlevo) oslavuje se spoluhráči z české reprezentace do 21 let gól v kvalifikačním utkání proti Řecku • ČTK

Byli zklamaní. Čeští fotbalisté v kvalifikaci na mistrovství Evropy do 21 let 2021 pouze remizovali s Řeckem 1:1. Přestože hráli v Karviné od 24. minuty přesilovku po vyloučení Dimitrioua. Zbytečně inkasovali z penalty v nastavení prvního poločasu, na 1:1 vyrovnával Adam Hložek v 76. minutě. „Jsme zklamaní, musíme si to zanalyzovat u videa a v pondělí (proti Skotsku) předvést úplně jiný výkon. A zvítězit,“ komentoval střelec Hložek.