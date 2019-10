Zpátky doma. Skotové proti nám budou hrát jako o život, tuší Sadílek | iSport.cz

Cloumá s vámi nostalgie?

„A jak! Na Hradiště mám krásné vzpomínky, i reprezentační. V sedmnáctce jsme tu remizovali se Švýcarskem a s devatenáctkou slavili postup na EURO. Tenhle kraj je fotbalový a věřím, že i teď si fanoušci cestu na stadion najdou. Potřebujeme je: pokud bychom měli z tohoto dvojzápasu čtyři body (ve čtvrtek 1:1 s Řeckem), nebylo by to takové zklamání. S Řeky jsme si to pokazili, měli jsme vyhrát. Teď musíme nahnat body proti Skotsku.“

Proč vám nevyšel předchozí zápas s Řeckem? Zhruba sedmdesát minut jste hráli přesilovku.

„Paradoxně nám asi nepomohlo právě vyloučení Řeků. První poločas jsme dohrávali bez pohybu a v nastavení dostali zbytečný gól. Ve druhé půli jsme se zvedli, ale stihli jsme jen jeden gól. Někdy se takové zápasy hrají: můžete se snažit, jak chcete, ale gól nedáte. Scházela nám větší efektivita, kterou mělo třeba áčko proti Anglii. Nedokázali jsme převahu víc zužitkovat.“

Řešili jste to ještě interně v rámci týmu? Vyříkali jste si, co bylo špatně?

„Po zápase si vždycky společně sedneme. Po Řecku jsme si řekli, že to byla hodně zbytečná ztráta. Před zápasem bychom z bodu zklamaní nebyli, ale po něm jsme cítili, že nám dva body chybí.“

Je Řecko definitivně pryč? Zlepšila se nálada v mužstvu?

„Byli jsme skleslí, ale ještě nás čeká jeden zápas. Není čas na to, abychom věšeli hlavy, musíme přepnout na Skotsko. Navíc tým funguje tak dobře, že když je někdo zklamaný, ostatní ho z toho dokážou rychlou vytáhnout.“

Udělali vám radost Skotové nečekanou čtvrteční remízou s Litvou? Mohli jste na Skotsko ztrácet pět bodů, takhle to jsou jen tři.

„Jasně, potěšili nás. Ale pozor, v září vyhráli v Chorvatsku a i proti nám budou hrát jako o život. Každopádně by nám tenhle zápas mohl vyhovovat víc než minule než s Řeckem.“

Kudy povede cesta k úspěchu?

„Přes eliminaci skotských zbraní: hrají jednoduše, důrazně a snaží se získávat odražené míče. Taky mají nebezpečného útočníka Frasera Hornbyho, který patří Evertonu. I tak ale budeme hrát na vítězství. Pokud budeme mít po třech zápasech sedm bodů, dal by se vstup do kvalifikace označit jako povedený. Pak bychom to mohli přiživit v dalších dvou utkáních v listopadu, ale teď máme v hlavě jen Skotsko.“