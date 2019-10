Sněte (a dřete)! Ronaldo dojal mladé fotbalistky a dal recept na úspěch | iSport.cz

Cristiano Ronaldo věnoval portugalským reprezentantkám do 17 let za postup do elitní fáze kvalifikace EURO 2020 kopačky • Repro Instagram/portugal

Cristiano Ronaldo věnoval portugalským reprezentantkám do 17 let za postup do elitní fáze kvalifikace EURO 2020 kopačky • Koláž iSport.cz

Krásné gesto směrem k mladým reprezentantkám své země udělala portugalská megastar Cristiano Ronaldo. Útočník Juventusu obdaroval dívčí výběr do 17 let zbrusu novými kopačkami za to, že se mu podařilo postoupit do další fáze kvalifikace na EURO 2020. Předávacího aktu se CR7 nezúčastnil, ale k hráčkám zajímavě promluvil z předtočeného videa, ve kterém je nabádá nejen k plnění snů, ale i tvrdé práci.

Fotbalistky Portugalska do 17 let vybojovaly postup do elitní fáze kvalifikace EURO 2020. Ztvrdily ho definitivně vítězství 4:0 nad soupeřkami z Lotyšska 4:0, na kterém se podílela hattrickem zejména Iněs Oliveirová.

Úspěch teenagerek nezůstal bez povšimnutí jednoho z nejlepších fotbalistů světa Cristiana Ronalda. Portugalská superstar celému týmu věnovala zbrusu nový model kopaček Mercurial Dream Speed. „Posílám vám tyto boty v naději, že vám pomohou splnit vaše sny,“ uvedl útočník Juventusu ve videu, které reprezentantky společně zhlédly předtím, než jim byly kopačky předány.

Portugal U17s qualified for the EURO 2020 elite round & Cristiano Ronaldo sent all of them a gift with a special message.



What a man. ❤️🇵🇹



pic.twitter.com/rF45UM5ZUz — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) October 28, 2019

Pětinásobný vítěz Zlatého míče hráčkám zdůraznil, jak důležité je mít právě sny, ale připomněl, že jen to nestačí. „Když jsem byl dítě, měl jsem sen, ale ne takový, který se vám zdá, když spíte, ale takový, kterého chcete tolik dosáhnout, že vám naopak nedovolí spát. Chtěl jsem být nejlepším fotbalistou na světě. Celý svůj život jsem tomuto snu věnoval, makal jsem v tělocvičně, na hřišti a dělal vše potřebné, abych si ho splnil. Mít sen je nesmírně důležité, ale ještě důležitější je tvrdě pracovat, abychom ho dosáhli,“ řekl Ronaldo.

„Já si svůj sen splnil a doufám, že vám se to podaří také. Když se to podařilo mně, proč by se to nemohlo povést vám. Gratuluji k postupu do elitní fáze. Zůstaňte soustředěné a směřujte k dalším vítězstvím. Hodně štěstí a užijte si kopačky,“ dodal na závěr.

Sám Ronaldo dobře ví, jaké je to hrát na evropském šampionátu, dokonce ho v roce 2016 s Portugalskem vyhrál. I když většinu finálového duelu s Francií, včetně prodloužení, ve kterém rozhodl Éder, strávil mimo hřiště, jelikož musel kvůli zranění ve 25. minutě střídat.