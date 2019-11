Rána pro jednadvacítku! Matouška nepustí na kvalifikaci zranění z ligy | iSport.cz

Jan Matoušek si obnovil během utkání Jablonce se Spartou zranění a bude chybět reprezentaci do 21 let • Pavel Mazáč / Sport

Jan Matoušek si obnovil během utkání Jablonce se Spartou zranění a bude chybět reprezentaci do 21 let • Pavel Mazáč / Sport

Matoušek nedohrál už sobotní ligovou partii svého Jablonce se Spartou (2:2). „Je to ztráta,“ pravil trenér jednadvacítky Karel Krejčí na začátku srazu před čtvrtým a pátým dílem kvalifikace na mistrovství Evropy. I bez zraněného Jana Matouška mladí Češi potřebují se San Marinem a v Chorvatsku uhrát ideálně šest bodů, aby se vykoupili za říjnové remízy s Řeckem (1:1) a Skotskem (0:0).

„Už před kvalifikací jsem říkal, že by Maty měl být náš klíčový hráč. Kvalifikace mohla být jeho,“ litoval kouč Krejčí. Matoušek měl zdravotní trable už v říjnu a po téměř měsíční pauze poprvé nastoupil ve víkendové lize proti Spartě. Jako žolík šel do druhého poločasu a gólem pomohl Jablonci k vymazání dvoubrankové ztráty a remíze. Jenže kvůli zranění nedohrál…

Jan Matoušek si obnovil během utkání Jablonce se Spartou zranění a bude chybět reprezentaci do 21 let



4 zobrazit galerii

„Píchlo mě ve stejném místě jako u mého předešlého zranění, takže nevím, jestli to byla nějaká křeč nebo se to zase trhlo,“ citoval Matouška web Jablonce. Přesná diagnóza bude známá v nejbližších dnech. „Je to škoda. Honza týden trénoval, byl jsem v kontaktu s ním i Jabloncem. Plánovali jsme, že ho pošetříme na důležitý zápas v Chorvatsku, ale po Spartě jsme to ukončili,“ vykládal trenér Krejčí.

Matoušek zasáhl do všech osmi letošních utkání jednadvacítky, ale teď se tým bude muset obejít bez něj. Kvůli zranění chybí i obránci Jakub Klíma s Janem Králem, k týmu se narychlo připojil David Douděra z Dukly. Pro připomenutí: Češi mají po třech kvalifikačních zápasech pět bodů a zatím jsou na třetí čili nepostupové pozici.