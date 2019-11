Jednadvacítka vyhlíží Chorvatsko. Nejtěžší zápas podzimu, tuší trenér Krejčí | iSport.cz

V Chorvatsku budou reprezentanti do 21 let hájit postupové místo ve skupině. V případě porážky by je minimálně domácí předstihli • Martin Mls

Po čtyřech zápasech má reprezentace do 21 let 8 bodů, Chorvati o dva méně, ale také mají odehráno míň zápasů • Martin Mls

Těšíte se, nebo jste nervózní?

„Vždycky k tomu přistupuju s pokorou, takhle jsem byl vychovaný. Nějaká nervozita je pokaždé, v napětí jsem byl i před minulým zápasem se San Marinem. Chorvati? Těžký soupeř, zápasu s námi přikládají velkou váhu. Určitě nechtějí opakovat scénář z prvního kola, kdy prohráli se Skotskem. Na poslední chvíli ještě donominovali křídelníka Josipa Brekala, který v sobotu odehrál 36 minut za chorvatské áčko proti Slovensku. Věřím ale, že kluci udělají maximum pro to, abychom byli úspěšnější my.“

Bude to pro vás nejtěžší zápas podzimu?

„Rozhodně. Hodně důležitý byl už vstup do kvalifikace, s Litvou jsme to zvládli. Po říjnových remízách s Řeckem a Skotskem jsme potřebovali porazit San Marino, což vyšlo a navíc jsem viděl v akci další hráče. V Chorvatsku nás čeká klíčový zápas pro další vývoj skupiny.“

Zatím je hodně vyrovnaná, bodové rozestupy jsou minimální. Je pro vás výhoda, že nejste pod tlakem z toho, že musíte něco dohánět?

„Chybí mi dva body z října. Kdybychom jeden remízový zápas vyhráli, byl bych spokojenější. V Chorvatsku půjde o hodně, ale myslím, že o postupujících se rozhodne až příští rok. Pokud budeme chtít na EURO, budeme muset minimálně tři zápasy venku vyhrát. Doufám ale, že se popereme o body už tady.“

Co se vlastně dá čekat od prvního venkovního utkání po sérii čtyř domácích partií v řadě?

„S dlouhou šňůrou domácích zápasů jsem neměl žádnou zkušenost, navíc nikdy není jednoduché vyhrát doma čtyřikrát za sebou. S kolegy jsme si říkali, že je škoda, že jsme se San Marinem nehráli už před říjnovým dvojzápasem. Dodalo by nám to sebevědomí v pravou chvíli. Jinak pořád platí, že v naší skupině jsou čtyři vyrovnané týmy, které chtějí postoupit.“

Vyplácí se, že jste do Chorvatska přiletěli už dva dny před zápasem?

„Když to jde, dělám to tak vždycky. Je fajn být večer na hotelu, v klidu se vyspat a pak absolvovat normální předzápasový den se vším všudy. Díky svazu, že nám to umožnil, a teď je jen na nás, abychom se na Chorvatsko nachystali co nejlíp a zvládli to.“