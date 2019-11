Trenér Krejčí: Ukázali jsme, že fotbal umíme. Teď nás čeká zápas podzimu | iSport.cz

Český reprezentant do 21 let Pavel Bucha (v červeném) se snaží pláchnout Jacopo Raschimu ze San Marina • ČTK

Ladislav Krejčí (11) oslavuje svůj gól za reprezentační výběr do 21 let proti San Marinu se spoluhráčem Adamem Hložkem • ČTK

Je šestigólové vítězství nad outsiderem ideální na povzbuzení sebevědomí?

„Chci věřit, že nás to povzbudí. Ukázali jsme, že fotbal umíme hrát. Některé hráče jsme pošetřili a noví kluci zahráli s chutí, gólů mohlo být ve finále víc.“

Když jste to zmínil: sestavu jste promíchal hodně výrazně, v porovnání s předchozím zápasem na svém místě zůstal jen pravý obránce Libor Holík s defenzivním štítem Dominikem Janoškem. Nebál jste se o souhru týmu?

„V takových případech jde trenér vždycky s kůží na trh. Kdyby se to nepovedlo, asi bych to odnesl. V prvních třech kvalifikačních zápasech nebylo tolik prostoru na zkoušení, v těžkých utkáních jsem to na nové kluky nechtěl hodit. Ale teď k tomu byla příležitost.“

Zamotali vám nováčci před Chorvatskem hlavu?

„Zamotali. Třeba Pavel Šulc si o šanci říkal dobrými výkony ve dvacítce, trenér Žilák mi ho doporučil k posunu. Pavel proti San Marinu nezklamal a podobně bych mohl mluvit o dalších. Třeba Adam Hložek na hrotu: neměl strach, dal dva góly a do budoucna ho na téhle pozici vidím.“

Obvyklý střední záložník Michal Sadílek se vám na levém kraji obrany líbil jak?

„Sáďa odehrál slušný zápas, i v Eindhovenu nastupuje na levém beku. Dál je to pro mě jedna z alternativ. Totéž levonohý Krejčí na stoperu, který nám pomohl zlepšit rozehrávku.“

Překvapilo vás, jak snadno jste dobývali obranný blok? V předchozích zápasech to byla vaše slabina.

„Na trénincích jsme to hodně simulovali. Apeloval jsem na kluky, abychom udrželi tempo po celý zápas, a taky jsme nechtěli jen nakopávat míče. Důležité bylo i posunout krajní beky do vysokého postavení, což se dařilo.“

Co čekáte od pondělní partie v Chorvatsku?

„Bude to zápas podzimu. Doma jsme dvakrát ztratili body, takže tohle bude hodně důležité utkání. Potřebujeme mít klidnější zimu, ale taky víme, že nás čeká soupeř, který byl při losování v prvním koši. Chorvati mají zkušenosti z Ligy mistrů a mají hodně kvalitní středovou řadu. Skotsko je hned v prvním zápase kvalifikace porazilo a museli okamžitě zpozornět, o to to budeme mít složitější.“