Krejčí po šlágru s Chorvatskem: Spravedlivá remíza. Co řekl o Musovi?

Co vám po zápase běželo hlavou?

„Nevěděl jsem, jestli se mám radovat, nebo být zklamaný. Bylo dobře, že jsme se poučili z listopadového zápasu v Chorvatsku, kde jsme šťastně vyhráli. Fungoval nám presink, na který jsme se zaměřili, a Chorvati jen nakopávali míče. Dařilo se nám nepouštět je do vyložených šancí.“

Defenzivu jste měli pevnou, ale v ofenzivě to bylo slabší. Proč?

„Měli jsme dostatek standardek, ale nedotáhli jsme finální fázi. Chybělo i trochu štěstí, když se k nám míč neodrazil ve správnou chvíli. A když nám tam něco propadlo, nezareagovali jsme dobře.“

Co vám ještě chybělo?

„Škoda několika brejkových situací, které jsme nevyřešili dobře. Kdyby na jedné nebo druhé straně padl gól, byl by zápas otevřenější. Takhle jsem měl dojem, že nikdo nechtěl vyhrát. Hlavně ve druhé půli jsme se dostávali přes křídla za obrannou linii, jenže jsme pak nezvládli finální přihrávku nebo nám Chorvati zblokovali střelu. Oběma týmům dobře fungovaly obrany, proto z toho bylo 0:0. Spravedlivý výsledek.“

Zápas byl hodně vyhecovaný: byla agresivita součástí taktiky?

„Jednoznačně, dostat do toho agresivitu byl náš cíl. Pokud bychom dali Chorvatům prostor a běhali okolo nich, mohli bychom mít problém v situacích jeden na jednoho. Proto jsme se snažili nedat jim prostor a jít do těla. To Chorvatům nevoní.“

Potěšilo vás, že vaši hráči dali minimum prostoru slávistickému útočníkovi Petaru Musovi?

„Myslím, že to pro něj byl v Česku specifický zápas, ve Slavii se mu daří. Je to rozený střelec, ale kluci si s ním poradili dobře. Pamatuju si snad jen jednu jeho střelu, moc se proti našim stoperům neprosadil.“

Jak celkově hodnotíte zářijový sraz? Před Chorvatskem jste vyhráli 6:0 v San Marinu, což je nejhorší tým vaší skupiny.

„V San Marinu jsme splnili povinnost. Měl jsem v plánu poslat na plac některé mladší hráče a otestovat si je v ostrém zápase. Povedlo se to, dominovali jsme. A Chorvatsko? Bod bych před zápasem bral, ovšem tým byl naladěný tak, že to chtěl zvládnout. Jenže Chorvati mají několik výborných hráčů, proto je bod s nimi dobrý. Doufám, že nás to povzbudí do závěrečných kol kvalifikace. Děkuju klukům za to, jak to odpracovali. Pokud k tomu takhle budou přistupovat dál, nemám o nás strach.“

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Jedlička – Holík, Plechatý, Krejčí, Sadílek – Janošek, Havelka (90+1. Lingr) – Bucha, Šašinka, Šulc (20. Matoušek) – Drchal (78. Granečný). Hosté: Šemper – Šutalo, Erlič, Šverko, Sosa – Ivanušec, Moro, Nejašmič, Majer (68. Bistrovič) – Musa (77. Kulenovič), Špikič (60. Dolček). Karty Domácí: Plechatý, Holík Hosté: Ivanušec, Moro, Šverko Rozhodčí Stoyanov – Venev, Stoilev Stadion Střelecký ostrov, České Budějovice